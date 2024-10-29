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Posted 29 октября, 09:25

Published 29 октября, 09:25

Modified 29 октября, 09:27

Updated 29 октября, 09:27

Две авиакомпании запросили допуски у Росавиации на полёты из Перми в Самарканд

Два авиаперевозчика планируют по два раза летать из Перми в Самарканд

29 октября 2024, 09:25
Фото: properm.ru.

Две авиакомпании запросили допуски у Росавиации на полёты из Перми в Самарканд

Заявки рассмотрят на заседании ведомства.

Авиакомпания «Северный Ветер» (Nordwind Airlines) подала ходатайство в Росавиацию о разрешении на выполнение полетов по маршруту Пермь — Самарканд. Программа полетов распланирована до лета 2027 года, с регулярностью два раза в неделю.

Аналогичный запрос о разрешении полетов в Самарканд был направлен в Росавиацию со стороны авиакомпании «Ред Вингс». С этой авиакомпанией также планируется выполнять два рейса в неделю в указанном направлении. Рассмотрение заявок намечено на заседании межведомственной комиссии Росавиации.

Свердловская железная дорога представила информацию о запуске дополнительных поездов из Перми в Санкт-Петербург в преддверии ноябрьских праздников. Поезд из культурной столицы отправится 28 октября в 17:05 и прибудет в Пермь 30 октября в 8:50. Отправление из Перми в Санкт-Петербург будет возможно 30 октября в 21:05, а прибытие в город запланировано на 1 ноября в 10:25.

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#Пермь#Росавиация#Авиаперевозчик#Рейсы#Межведомственная комиссия#Самарканд
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