Два авиаперевозчика планируют по два раза летать из Перми в Самарканд

Posted 29 октября, 09:25
Published 29 октября, 09:25
Modified 29 октября, 09:27
Updated 29 октября, 09:27
Авиакомпания «Северный Ветер» (Nordwind Airlines) подала ходатайство в Росавиацию о разрешении на выполнение полетов по маршруту Пермь — Самарканд. Программа полетов распланирована до лета 2027 года, с регулярностью два раза в неделю.
Аналогичный запрос о разрешении полетов в Самарканд был направлен в Росавиацию со стороны авиакомпании «Ред Вингс». С этой авиакомпанией также планируется выполнять два рейса в неделю в указанном направлении. Рассмотрение заявок намечено на заседании межведомственной комиссии Росавиации.
Свердловская железная дорога представила информацию о запуске дополнительных поездов из Перми в Санкт-Петербург в преддверии ноябрьских праздников. Поезд из культурной столицы отправится 28 октября в 17:05 и прибудет в Пермь 30 октября в 8:50. Отправление из Перми в Санкт-Петербург будет возможно 30 октября в 21:05, а прибытие в город запланировано на 1 ноября в 10:25.