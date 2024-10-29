Два авиаперевозчика планируют по два раза летать из Перми в Самарканд

Свердловская железная дорога представила информацию о запуске дополнительных поездов из Перми в Санкт-Петербург в преддверии ноябрьских праздников. Поезд из культурной столицы отправится 28 октября в 17:05 и прибудет в Пермь 30 октября в 8:50. Отправление из Перми в Санкт-Петербург будет возможно 30 октября в 21:05, а прибытие в город запланировано на 1 ноября в 10:25.