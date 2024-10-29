Два брата из Краснокамска прописали у себя в доме 158 иностранцев

Posted 29 октября, 08:36
Published 29 октября, 08:36
Modified 29 октября, 08:38
Updated 29 октября, 08:38
Завершено расследование уголовного дела в отношении двоих братьев из Краснокамска, 35 и 33 лет. Они уличены в фиктивной постановке на учет 158 иностранцев, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
Следствием установлено, что с конца ноября прошлого года по март текущего братья незаконно поставили на миграционный учет 158 иностранных граждан по месту проживания в частном доме по ул. Фрунзе, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания. Все иностранцы прибыли из Туркменистана для обучения в одном из пермских вузов. Обвиняемые подыскивали студентов сами, а затем полученные от них гражданские паспорта, миграционные карты и иные документы предоставляли в МФЦ для получения отрывных частей Уведомлений о прибытии, которые свидетельствовали о постановке студентов на учет по месту проживания. Неосведомленные о противоправных действиях братьев специалисты МФЦ, фиксировали иностранцев в установленном порядке.
За свои незаконные услуги родственники получили от студентов 545 тыс. рублей, которые поделили поровну.
Афера раскрылась сотрудниками полиции в ходе проверки исполнения иностранными гражданами миграционного законодательства Российской Федерации
Сейчас братьям предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».
Во время предварительного расследования в отношении фигурантов была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование завершено. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Санкция статьи 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. рублей, либо принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
На минувшей неделе глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о возможном нарушении миграционного законодательства в Перми, об этом сообщает краевое СУ СК. Ранее в сети распространилась запись о том, что на месте бывшего детсада в Перми на ул. Воронежской проводится благоустройство помещений с целью заселения 250 мигрантов.