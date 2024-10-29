Два брата из Краснокамска прописали у себя в доме 158 иностранцев

Следствием установлено, что с конца ноября прошлого года по март текущего братья незаконно поставили на миграционный учет 158 иностранных граждан по месту проживания в частном доме по ул. Фрунзе, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания. Все иностранцы прибыли из Туркменистана для обучения в одном из пермских вузов. Обвиняемые подыскивали студентов сами, а затем полученные от них гражданские паспорта, миграционные карты и иные документы предоставляли в МФЦ для получения отрывных частей Уведомлений о прибытии, которые свидетельствовали о постановке студентов на учет по месту проживания. Неосведомленные о противоправных действиях братьев специалисты МФЦ, фиксировали иностранцев в установленном порядке.