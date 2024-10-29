Энергетики «Т Плюс» заключили 10 договоров на теплоснабжение площадок КРТ в Перми

В ближайшее время планируется разработка комплексной схемы инженерного обеспечения зоны комплексной застройки ДКЖ в Дзержинском районе Перми, для которой энергетики готовят исходные данные по трассировке тепловых сетей необходимых диаметров. Подключаемая нагрузка составит 27 Гкал/час. Это один из крупнейших проектов КРТ в России, где предполагается построить 200 кв. метров жилья с необходимой инфраструктурой, за качество теплоснабжение которой отвечают сотрудники Тепловой инспекции Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».