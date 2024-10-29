Энергетики «Т Плюс» заключили 10 договоров на теплоснабжение площадок КРТ в Перми

Posted 29 октября, 13:13
Published 29 октября, 13:13
Modified 29 октября, 13:15
Updated 29 октября, 13:15
Среди зон КРТ краевой столицы, для которых энергетики будут поставлять тепло уже в 2025 году, маргариновый завод (в районе реконструируемой ул. Строителей), лакокрасочный завод (территория, ограниченная улицами Левченко-Танкистов-Бабушкина), новые жилые комплексы «Мы» в поселении Кондратово и на улице Карпинского в Индустриальном районе Перми.
В числе перспективных площадок КРТ, где энергетики готовы обеспечить тепловую нагрузку — бывшие стадионы «Трудовые резервы» и «Кама», квартал Есенина, зоны застройки центрального колхозного рынка, микрорайон Заостровка.
В ближайшее время планируется разработка комплексной схемы инженерного обеспечения зоны комплексной застройки ДКЖ в Дзержинском районе Перми, для которой энергетики готовят исходные данные по трассировке тепловых сетей необходимых диаметров. Подключаемая нагрузка составит 27 Гкал/час. Это один из крупнейших проектов КРТ в России, где предполагается построить 200 кв. метров жилья с необходимой инфраструктурой, за качество теплоснабжение которой отвечают сотрудники Тепловой инспекции Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».
Специалисты «Т Плюс» при разработке проекта по подключению отопления в будущем массиве новостроек КРТ просчитывают протяжённость и диаметр тепловых сетей определяют, сколько трубопроводов нужно построить или реконструировать, в ряде случаев принимают решение о необходимости строительства теплоисточника. Такой подход обеспечивает своевременную подачу тепла в пределах зоны комплексной застройки и необходимые темпы строительства.
«Освоение городского пространства в пределах комплексного развития территорий может занимать несколько лет. Благодаря участию в таких проектах „Т Плюс“ на ранней стадии может заранее спрогнозировать необходимую нагрузку теплоисточников, и, при необходимости, построить новые сети. Таким образом, рост тепловой нагрузки будет сбалансирован для устойчивого развития Перми», — отметил начальник управления коммерции и развития теплового рынка Пермского филиала «Т Плюс» Алексей Шатунов.
Комплексное развитие территорий краевой столицы обеспечивает рост показателей ввода в эксплуатацию жилищного строительства, развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, а также повышение эффективности использования городских территорий.