Главный праздник семейного книгочтения состоялся

Директор библиотеки Маргарита Урих акцентировала внимание на том, что «в Год семьи конкурс „Лучшая читающая семья“ проводится в 20-й раз! Поэтому мы решили провести его в формате фестиваля, чтобы показать, как много семей, увлеченных чтением, живет в Прикамье, и как это увлечение объединяет нас, создавая возможность для живого общения. Мы верим, что это событие оставит яркие впечатления в сердцах всех участников и станет символом дружбы и единства читающих семей».