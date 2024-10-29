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Posted 29 октября, 10:16

Published 29 октября, 10:16

Modified 29 октября, 10:17

Updated 29 октября, 10:17

Главный праздник семейного книгочтения состоялся

Главный праздник семейного книгочтения состоялся

29 октября 2024, 10:16
Фото: Министерство культуры.
40 семей из 32 территорий Пермского края получили заслуженные награды, почет и признание. «Это было мощно, грандиозно и очень душевно», — говорят участники фестиваля. Церемония награждения впервые прошла в большом концертном зале Пермской краевой специальной музыкальной школы.

Организатором конкурса «Лучшая читающая семья Прикамья» ежегодно выступает Пермская краевая детская библиотека им. Л. И. Кузьмина при поддержке Министерства культуры Пермского края. Любители чтения живут во всех уголках региона. В 2024 году в краевом отборе приняли участие около 200 семей, охватив почти 1000 участников. Финалистами стали 40 самых начитанных семей региона. Каждый финалист удостоен звания победителя.

Взрослые и дети окунулись в атмосферу настоящего праздника и торжества. Церемонию награждения провели известный пермский актер Александр Смирнов и художественный руководитель образцовой эстрадно-театральной студии «Прозус-Д» Алла Астафьева.

Фото: Министерство культуры

Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова отметила значимость и масштаб события, подчеркнув, что конкурс способствует не только развитию читательской культуры, но и укреплению семейных связей. А почетные гости, среди которых были известные детские писатели Андрей Зеленин и Эдуард Матвеев, а также другие деятели искусства, поделились своими впечатлениями о важности чтения в жизни своей семьи.

Директор библиотеки Маргарита Урих акцентировала внимание на том, что «в Год семьи конкурс „Лучшая читающая семья“ проводится в 20-й раз! Поэтому мы решили провести его в формате фестиваля, чтобы показать, как много семей, увлеченных чтением, живет в Прикамье, и как это увлечение объединяет нас, создавая возможность для живого общения. Мы верим, что это событие оставит яркие впечатления в сердцах всех участников и станет символом дружбы и единства читающих семей».

В церемонии приняли участие: директор Пермской краевой специальной музыкальной школы Вера Никольская, проректор по учебной и воспитательной работе Пермского государственного института культуры Светлана Шепелева, учредитель Академии родительского счастья Елена Бачева, заместитель директора Пермской краевой универсальной библиотеки им. А. М. Горького Марина Хабирова, руководитель книготорговой компании «Лира-2» Лира Теплоухова.

Фото: Министерство культуры

В этот день каждая семья ощутила поддержку и признание своих талантов. Программу украсили выступления семей, а также творческие и музыкальные номера, представленные: артистом пермской оперы, танцевальным дуэтом пермского хореографического училища, юными талантами краевой музыкальной школы и детским коллективом Дворца детского (юношеского) творчества.

«Мы уверены, что любовь к книгам объединяет нас всех и делает наш мир ярче!» — поделилась своим мнением многодетная семья Путиных из Кишерти, приехав с пятью детьми, среди которых был двухнедельный малыш.

Приглашённые семьи — участники фестиваля — получили незабываемые эмоции, яркие книжные подарки, радость общения и зарядили чтением весь регион, вдохновляя другие семьи на участие в следующем сезоне конкурса.

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