Главный праздник семейного книгочтения состоялся

Posted 29 октября, 10:16
Published 29 октября, 10:16
Modified 29 октября, 10:17
Updated 29 октября, 10:17
Организатором конкурса «Лучшая читающая семья Прикамья» ежегодно выступает Пермская краевая детская библиотека им. Л. И. Кузьмина при поддержке Министерства культуры Пермского края. Любители чтения живут во всех уголках региона. В 2024 году в краевом отборе приняли участие около 200 семей, охватив почти 1000 участников. Финалистами стали 40 самых начитанных семей региона. Каждый финалист удостоен звания победителя.
Взрослые и дети окунулись в атмосферу настоящего праздника и торжества. Церемонию награждения провели известный пермский актер Александр Смирнов и художественный руководитель образцовой эстрадно-театральной студии «Прозус-Д» Алла Астафьева.
Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова отметила значимость и масштаб события, подчеркнув, что конкурс способствует не только развитию читательской культуры, но и укреплению семейных связей. А почетные гости, среди которых были известные детские писатели Андрей Зеленин и Эдуард Матвеев, а также другие деятели искусства, поделились своими впечатлениями о важности чтения в жизни своей семьи.
Директор библиотеки Маргарита Урих акцентировала внимание на том, что «в Год семьи конкурс „Лучшая читающая семья“ проводится в 20-й раз! Поэтому мы решили провести его в формате фестиваля, чтобы показать, как много семей, увлеченных чтением, живет в Прикамье, и как это увлечение объединяет нас, создавая возможность для живого общения. Мы верим, что это событие оставит яркие впечатления в сердцах всех участников и станет символом дружбы и единства читающих семей».
В церемонии приняли участие: директор Пермской краевой специальной музыкальной школы Вера Никольская, проректор по учебной и воспитательной работе Пермского государственного института культуры Светлана Шепелева, учредитель Академии родительского счастья Елена Бачева, заместитель директора Пермской краевой универсальной библиотеки им. А. М. Горького Марина Хабирова, руководитель книготорговой компании «Лира-2» Лира Теплоухова.
В этот день каждая семья ощутила поддержку и признание своих талантов. Программу украсили выступления семей, а также творческие и музыкальные номера, представленные: артистом пермской оперы, танцевальным дуэтом пермского хореографического училища, юными талантами краевой музыкальной школы и детским коллективом Дворца детского (юношеского) творчества.
«Мы уверены, что любовь к книгам объединяет нас всех и делает наш мир ярче!» — поделилась своим мнением многодетная семья Путиных из Кишерти, приехав с пятью детьми, среди которых был двухнедельный малыш.
Приглашённые семьи — участники фестиваля — получили незабываемые эмоции, яркие книжные подарки, радость общения и зарядили чтением весь регион, вдохновляя другие семьи на участие в следующем сезоне конкурса.