Корпорация из Перми выступила на парламентских слушаниях по охране здоровья

В конце 2023 года Корпорация ПСС завоевала Гран-При в номинации «Лучшая программа поддержки сотрудников» на всероссийской премии «Хрустальная пирамида». Комиссия отметила, в том числе, нестандартные проекты по вниманию к здоровью коллектива. А по результатам регулярного опроса сотрудников, который был проведён в августе 2024 года, 75% сотрудников Корпорации на вопрос «Насколько вы счастливы на рабочем месте», дали оценку «хорошо» и «отлично».