Корпорация из Перми выступила на парламентских слушаниях по охране здоровья

Posted 29 октября, 07:40
Published 29 октября, 07:40
Modified 29 октября, 07:42
Updated 29 октября, 07:42
Пермская корпорация ПСС выступила на парламентских слушаниях на тему охраны здоровья работающего населения и необходимости законодательного регулирования данного вопроса. Компания представляла средний бизнес.
Мероприятие прошло 24 октября в «Московском центре инновационных технологий в здравоохранении» по инициативе Совета Федераций Федерального Собрания РФ. На обсуждении рассматривались вопросы по работе предприятий-лидеров, устанавливающих высокую планку в проведении программ укрепления здоровья своих сотрудников, вовлечённости коллектива в формирование здорового образа жизни.
Были заслушаны три компании, чьи программы по здоровьесбережению сотрудников признаны лучшими. От крупного бизнеса свои проекты представили Росатом и Газпромнефть, а представителем от среднего бизнеса выступила Корпорация ПСС. Руководитель отдела по работе с персоналом Наталия Сергеева представила Корпорацию, как одно из самых сильных предприятий Пермского края, выделяющееся своими корпоративными инициативами.
«Организаторы встречи и эксперты сказали, что попали в самую точку, пригласив именно нашу компанию. Видела искренний интерес в глазах всех участников. А сейчас, конечно, работаем дальше: по расширению спектра наших мероприятий по охране здоровья команды, популяризации ЗОЖ, совершенствованию подходов корпоративной культуры», — отметила менеджер.
В конце 2023 года Корпорация ПСС завоевала Гран-При в номинации «Лучшая программа поддержки сотрудников» на всероссийской премии «Хрустальная пирамида». Комиссия отметила, в том числе, нестандартные проекты по вниманию к здоровью коллектива. А по результатам регулярного опроса сотрудников, который был проведён в августе 2024 года, 75% сотрудников Корпорации на вопрос «Насколько вы счастливы на рабочем месте», дали оценку «хорошо» и «отлично».