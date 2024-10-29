«Корпорация развития Пермского края» запустила программу продажи квартир в рассрочку

Posted 29 октября, 09:52
Published 29 октября, 09:52
Modified 29 октября, 09:54
Updated 29 октября, 09:54
С июля 2024 года можно в рассрочку, без участия банков, купить квартиру в новом жилом комплексе «Любимов», расположенном на правом берегу Березников, и в ЖК «Пушкарский» в Перми.
Уникальный продукт был разработан специалистами компании-застройщика «Корпорации развития Пермского края» для того, чтобы сделать недвижимость доступной для всех категорий граждан.
«В связи с существенными изменениями условий льготной ипотеки с 1 июля текущего года по поручению Министерства строительства Пермского края Корпорация развития прорабатывает меры стимулирования строительства жилья, в том числе и механизм рассрочки. Перед нами стоит задача распространить опыт рассрочки на другие проекты и на строящееся жилье», — отметила начальник отдела продаж КРПК Екатерина Стародумова.
Рассрочка оформляется по ставке 10 процентов годовых, что практически в два раза ниже среднерыночных ставок по ипотеке, предоставляемой в настоящее время коммерческими банками. Да-да, сейчас средняя ставка — 22%!
Что не малозначимо — на период действия договора стоимость квартиры и ставка рассрочки не изменяются. При желании покупатель может рефинансировать задолженность по договору в любой организации в любой момент времени.
КРПК завершила строительство ЖК «Любимов» в Березниках в прошлом году. В микрорайоне возведено 29 домов общей жилой площадью 286, 2 тыс. кв. м. на 5965 квартир. Новое жилье здесь получили больше 14,5 тысяч человек. За последний год новоселами стали почти 100 семей, которые приобрели квартиры на свободном рынке.
Важно, что ЖК «Любимов» — это не только квартиры с чистовой отделкой, но и полноценная социальная инфраструктура: детские садики, школа на 1224 места с бассейном, физкультурно-оздоровительный комплекс, поликлиника, современные детские и спортивные площадки.
АО «Корпорация развития Пермского края» — институт развития Пермского края со 100-процентным государственным участием, созданный в 2006 году. Единственный акционер Корпорации -Министерство строительства Пермского края. Миссия компании: реализация важных для Пермского края проектов в сфере строительства и девелопмента. Общество нацелено на оптимизацию строительных процессов за счет применения цифровых технологий.
Всего за 3 месяца текущего года в Корпорацию поступило 51 заявка на покупку в рассрочку готовой квартиры с отделкой в новостройках на правобережье Березников. 7 заявок уже одобрены, заключены 7 договоров на общую сумму более 18 млн рублей. 1 договор рассрочки оформлен на 1 год, 1 — на 15 лет, еще 5 — на 20 лет. Часть заявок находится в работе. В основном, спросом по этой программе пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Все одобренные договоры зарегистрированы в установленном порядке в территориальном органе Роснедвижимости.
В перспективе компания рассматривает возможность распространить механизм рассрочки на строящееся жилье на территории всего Пермского края. Кроме того, КРПК готова оценить востребованность продажи в рассрочку жилья на вторичном рынке при условии дальнейшей покупки квартиры продавцом «вторички» в новостройке. Тем самым компания рассчитывает стимулировать рост жилищного строительства на фоне снижения размеров ипотечного кредитования в регионе.
Эксперт в области недвижимости, генеральный директор АН «Владис» Елена Максимча говорит, что эта схема больше подходит для тех, кто в этой квартире будет проживать, но и для инвесторов возможен вариант: взять в рассрочку квартиру, под 10%, а имеющиеся денежные средства положить под депозит в 18-20%. Елена отмечает несомненные плюсы: реальный процент, готовое жилье, наличие всей инфраструктуры и то, что квартира передается в собственность по договору купли-продажи. Эти плюсы делают такой вариант, пожалуй, одним из самых перспективных на рынке купли-продажи жилья», — подчеркивает эксперт.
По словам руководителя агентства недвижимости «Твой дом» Дмитрия Клементьева, рассрочка может стать для КРПК хорошим инструментом для реализации объектов недвижимости в сданных домах, зависших на балансе.
«В целом, заявленные параметры программы рассрочки — неплохие (10%, 20 лет), и могут подойти для людей, которые не подходят под программы „IT-ипотека“ и „Семейная ипотека“, — говорит Дмитрий Клементьев. Его, как и Елену Максимчу, и других коллег смущает то, что продано мало, и до сих пор продают квартиры и в ЖК „Любимов“, и в ЖК „Пушкарский“.
„Если по каким-то причинам в период активного действия программ ипотеки с господдержкой не были распроданы квартиры на этапе строительства или сразу после сдачи домов, то рассрочка, конечно не сильно спасёт. Скорее просто поможет избежать абсолютного ступора в продажах, как дополнительный финансовый инструмент“, — предполагает Дмитрий Клементьев.