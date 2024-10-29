«Корпорация развития Пермского края» запустила программу продажи квартир в рассрочку

По словам руководителя агентства недвижимости «Твой дом» Дмитрия Клементьева, рассрочка может стать для КРПК хорошим инструментом для реализации объектов недвижимости в сданных домах, зависших на балансе.



«В целом, заявленные параметры программы рассрочки — неплохие (10%, 20 лет), и могут подойти для людей, которые не подходят под программы „IT-ипотека“ и „Семейная ипотека“, — говорит Дмитрий Клементьев. Его, как и Елену Максимчу, и других коллег смущает то, что продано мало, и до сих пор продают квартиры и в ЖК „Любимов“, и в ЖК „Пушкарский“.



„Если по каким-то причинам в период активного действия программ ипотеки с господдержкой не были распроданы квартиры на этапе строительства или сразу после сдачи домов, то рассрочка, конечно не сильно спасёт. Скорее просто поможет избежать абсолютного ступора в продажах, как дополнительный финансовый инструмент“, — предполагает Дмитрий Клементьев.