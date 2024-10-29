Кунгурский суд отправил под стражу подростка, подозреваемого в убийстве матери

Posted 29 октября, 08:51
Published 29 октября, 08:51
Modified 29 октября, 08:53
Updated 29 октября, 08:53
Кунгурский городской суд отправил в СИЗО подростка, подозреваемого в убийстве собственной мамы. Об этом Properm.ru сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Преступление произошло 27 октября в поселке Ергач. Парень ссорился с братом и попытался ударить его ножом, но мать решила остановить конфликт сыновей. В итоге 39-летняя женщина получила удар ножом в грудь и скончалась на месте. В ближайшее время подозреваемому в убийстве предъявят обвинение.