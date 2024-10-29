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Posted 29 октября, 08:51

Published 29 октября, 08:51

Modified 29 октября, 08:53

Updated 29 октября, 08:53

Кунгурский суд отправил под стражу подростка, подозреваемого в убийстве матери

Кунгурский суд отправил под стражу подростка, подозреваемого в убийстве матери

29 октября 2024, 08:51
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Детский мир
В ближайшее время молодому человеку предъявят обвинение.

Кунгурский городской суд отправил в СИЗО подростка, подозреваемого в убийстве собственной мамы. Об этом Properm.ru сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Преступление произошло 27 октября в поселке Ергач. Парень ссорился с братом и попытался ударить его ножом, но мать решила остановить конфликт сыновей. В итоге 39-летняя женщина получила удар ножом в грудь и скончалась на месте. В ближайшее время подозреваемому в убийстве предъявят обвинение.

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#Происшествия#Детский мир#Убийство
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