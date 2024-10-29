Минтруд Прикамья может проверить пансионат, после услуг которого погибли пенсионеры

«В связи с ограничениями на проведение надзорных мероприятий 17 июля 2024 года, в рамках профилактической работы Министерство труда и соцразвития Пермского края направило в частный приют „Долголетие“ информацию о правовом регулировании в сфере социального обслуживания», — говорится в ответе пресс-службы на запрос Properm.ru. О частном пансионате для пожилых и инвалидов известно, что он был открыт в июле текущего года. В реестре поставщиков социальных услуг организация не значится.