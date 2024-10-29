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Posted 29 октября, 12:59

Published 29 октября, 12:59

Modified 29 октября, 13:01

Updated 29 октября, 13:01

Минтруд Прикамья может проверить пансионат, после услуг которого погибли пенсионеры

Минтруд Прикамья может проверить пансионат, после услуг которого погибли пенсионеры

29 октября 2024, 12:59
Фото: скриншот видео.
Для проведения проверки необходимо согласовать ее с краевой прокуратурой.

Специалисты министерства труда и социального развития Пермского края могут подключиться к проверке пансионата «Долголетие» в деревне Протасы, говорится в ответе пресс-службы ведомства на запрос Properm.ru.

21 октября министерство направило информацию о деятельности частного приюта «Долголетие» в прокуратуру Прикамья на предмет соблюдения действующего законодательства. После положительного решения надзорного органа, специалисты Минтруда Прикамья проверят приют. Сейчас действуют ограничения на проведение надзорных мероприятий, установленные постановлением правительства РФ от 10 марта 2022 года №336. Проведение подобных мероприятий возможно только по согласованию с региональной прокуратурой.

«В связи с ограничениями на проведение надзорных мероприятий 17 июля 2024 года, в рамках профилактической работы Министерство труда и соцразвития Пермского края направило в частный приют „Долголетие“ информацию о правовом регулировании в сфере социального обслуживания», — говорится в ответе пресс-службы на запрос Properm.ru. О частном пансионате для пожилых и инвалидов известно, что он был открыт в июле текущего года. В реестре поставщиков социальных услуг организация не значится.

Сегодня, 29 октября, стало известно о гибели двух пенсионеров после пребывания в пансионате «Долголетие», находящемся в Пермском районе. Следователи СК России проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). К проверке подключились и органы прокуратуры Пермского края — они дадут оценку соблюдения прав граждан на безопасные условия пребывания в пансионате, в том числе надлежащее медицинское обслуживание.

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#Происшествия#Общество#Минтруд#Пермь#Пенсионеры#Пансионат
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