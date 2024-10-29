«Мы сами вас боимся». Как живут пермские цыгане, которых власти вынуждают кочевать

Posted 29 октября, 13:19
Published 29 октября, 13:19
Modified 29 октября, 15:24
Updated 29 октября, 15:24
На прошлой неделе в городе Коркино Челябинской области прошли цыганские погромы — местные жители громили и поджигали дома диаспоры. Поводом стало убийство 40-летней женщины-таксистки. По подозрению в преступлении был задержан 17-летний парень, предположительно цыган. На причастность проверяют еще одного человека.
Несмотря на то, что полиция раскрыла преступление в ближайшие сроки, жители Коркино буквально взорвались. На встрече с руководством Челябинской области они даже попросили депортировать цыган, объясняя свою просьбу высоким уровнем преступности в диаспоре.
Нет. Они не мигранты, а граждане РФ, получившие этот статус по праву рождения. Такой же ответ жителям Коркино дал прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер.
На территорию России цыгане прибыли далеко не вчера. Как пишет в своей монографии, вышедшей в 2003 году, пермский этнолог Александр Черных, одни из первых цыганских народностей появились на территории нашего государства еще в XVII веке, последние подтянулись ближе к XX веку. Речь идет о совершенных этнических группах, которые не всегда понимают язык друг друга и зачастую даже не взаимодействуют между собой.
В советский период власти начали решать вопрос адаптации цыганского населения. Представителям диаспор выдавали паспорта, выделяли землю, чтобы они перешли к оседлому образу жизни, создавались цыганские артели. Но к концу 30-х годов прошлого века все эти начинания были сведены на нет. В итоге традиционный механизм цыганского
обеспечения был разрушен, а новый — так и не создан.
По данным Александра Черных, на начало XXI века в Перми и крае проживали три этнических цыганских группы: руска рома (как раз та самая, пришедшая в Россию более 400 лет назад), крымские цыгане и кэлдэры (котляры), которых называют также румынскими или молдавскими цыганами.
Первые проживают на Гайве, Южном, в Запруде, Верхней Курье и других районах города. Крымских цыган в Перми насчитывается лишь несколько семей. Молдавские цыгане (кэлдэрары/котляры) проживают в микрорайонах Чапаевский и Январский, а также в Пермском районе в деревне Федотово.
В пермских СМИ цыгане фигурируют главным образом в связи со сносом домов-самостроев. На первые полосы попадают, как правило, кэлдэры. Один их таборов на улице Химиков был полностью снесен в 2014 году. Решение о сносе суд принял еще в 2009-му, цыгане получили отсрочку до 2011-го, но свои дома сносить не стали. Котляры уверяют, что их обманули — якобы их пригласил сюда жить начальник местного завода. Разумеется, не бесплатно. При этом никаких документов, подтверждающих это, у них нет.
Какое-то время ромы строили дома на том же месте, но местные власти их «дожали» — в 2019 году табор переехал в деревню Федотово (недалеко от Большого Савино). Землю на этот раз приобрели в собственность, документы получили на руки. Но цыган снова обязали сносить дома. На этот раз из-за того, земля, на которой возведены жилые постройки, признана землей сельскохозяйственного назначения. Раньше здесь был скотомогильник.
Журналист Properm.ru съездил посетил многострадальный табор и попытался разобраться, почему же опять цыганам не дают жить спокойно. Сейчас в Федотово проживает 38 семей, практически все — многодетные, у цыган принято рожать много. Многодетным даже выделяли земли, однако они отказались.
«В прошлом году мне дали землю, как многодетной, — рассказывает мама пяти детей Мария (имя изменено по просьбе собеседницы). — Но я не захотела там жить, продала. Ну потому что дали в том месте только мне, другим семьям — в другом месте. Потому что там одна земля, я отделяться от своего табора не буду, одна жить не буду. Вот у вас принято жить в многоэтажных домах, а у нас — так, таборами, понимаете?».
Цыгане — традиционалисты. Такие же, как и многие другие народы РФ. Традиции запрещают им, в частности, жить в многоэтажках. «Женщинам нельзя подниматься вверх, мужчинам вниз. У каждого свои законы», — объясняет Мария. Дело в том, что нижняя часть женского тела у цыган считается нечистой. Именно поэтому они носят длинные юбки, а поверх — фартуки. И выше мужчины женщине находиться нельзя, а значит, ей нельзя подниматься выше первого этажа. Собственно именно поэтому кэлдэры и живут таборами в небольших одноэтажных домах. Имеют ли они право на такие культурные традиции? Разумеется да.
Как сообщили журналисту Properm.ru в ведомстве, проводимые в 2023 году действия по сносу незаконных построек осуществлялось Федеральной службой судебных приставов. Они были основаны на решении Пермского районного суда. Он вынес решения о признании самовольными постройками трех домов в деревне Федотово Пермского округа и обязал собственников снести их в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.
Собственники в установленный срок не снесли самовольные постройки, решения суда передали на исполнение в отдел судебных приставов по Пермскому району и возбудили исполнительные производства о принудительном сносе незаконных построек. С начала 2023 года в отношении собственников неоднократно составлялись административные протоколы за неисполнение решений суда, но самостоятельный снос они так и не произвели. Жильцов самовольных построек предупреждали о том, что строительство домов на этих участках не предусмотрено и о возможных последствиях — сносе.
В 2024 году администрация Пермского муниципального округа подала очередной иск на снос ещё трёх незаконно построенных домов. После рассмотрения судом указанных исков и судебных разбирательств будет известно о судьбе зданий.
— Для решения проблемы с жильем цыгане могут обратиться в окружное Управление жилищно-коммунального хозяйства для признания их нуждающимися в жилом помещении и дальнейшей постановки в очередь для получения жилья по договору социального найма, если они прописаны в Пермском муниципальном округе. Кроме того, они могут обратиться в службу социальных участковых территориального управления Минсоцразвития для получения консультации и адресной помощи, — сказали в пресс-службе администрации Пермского муниципального округа.
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко также выступает за решение проблемы табора с жильем:
— В мой адрес обращений от жителей указанных домов в деревне Федотово не поступало. Но в любом случае — это граждане Российской Федерации, которые имеют право на всестороннюю поддержку и защиту, право на жилище. При нарушении права на жилище становится невозможной реализация большинства социально-экономических прав. Считаю, что к решению вопроса нужно подходить взвешено, в своем большинстве семьи являются многодетными и многопоколенными.
По словам бывшего депутата Госдумы РФ, решение о сносе самовольных построек, в которых проживают дети, в любом случае не должно приниматься без тщательного изучения условий жизни детей, без привлечения социальных органов и служб, без поиска наименее ущемляющего основные права как детей, так и остальных членов семей, варианта урегулирования.
Игорь Сапко признает, что проблема сноса цыганских поселков существует не только в нашем регионе. По его мнению, этот вопрос следует решать на федеральном уровне, должны быть приняты разумные меры, которые повсеместно, одинаковым, стандартным образом приведут к решению самой проблемы.
Почему в принципе могла возникнуть ситуация, когда цыганам под застройку домов продали землю, где можно только коров хоронить? Дело в том, что большинство из них практически неграмотные. И не только в юридическом смысле, некоторые с трудом умеют писать, читать, считать.
Многие — как мужчины, так и женщины — не закончили даже девятый класс. У некоторых представителей старшего поколения за плечами и вовсе по два класса школьного образования. Взрослую жизнь цыгане начинают рано. «В 12, в 13, в 14 лет выдаем замуж и женим детей, — говорит Мария. — В 17 лет девочка уже очень старенькая считается». Сама Мария родила первого ребенка в 13 лет.
Несмотря на это, детей у цыган не изымают. Вопрос о приюте для ребятни вставал, когда сносили дома на ул. Химиков. «О, мы такой скандал завели, какой приют? — говорит Мария. — Цыгане никогда в жизни детей не отдают в приют. Вы что, с ума сошли? Они говорят: „Ну, просто на время дайте нам всех своих детей“. Как наши дети будут в приюте? Уже наш народ сказал, если разносите дома, разносите. Но детей не трогайте. Вас мамочки будут прям убивать, кто отдаст своих детей в приют».
Как пишет 59.ru, в микрорайоне Чапаевский у кэлдэров конфликтов с русскоязычными соседями нет — живут в целом дружно. Возможно, потому что тесное соседство продолжается уже много десятилетий. В Федотово несколько сложнее. «Недалеко от нас люди дома продают, потому что мы шумные. Постоянно свадьбы у нас, вот люди и убегают от нас», — говорит пожилая цыганка Ляля (имя изменено по просьбе собеседницы).
При этом сами ромы, как они утверждают, конфликтов не ищут, но и друзей тоже. Признаются, что, когда жили на ул. Химиков, к ним гораздо чаще приходили в гости друзья других национальностей. Сейчас тоже бывает, но редко — разве что к девочкам-подросткам забежит русская одноклассница, взрослые же предпочитают общаться внутри табора. «Мы теперь уже всех боимся, понимаете? Мы стали больше в страхе жить», — говорит Мария.
Старшее поколение вспоминает Великую Отечественную войну. «Мой папа воевал, — рассказывает Properm.ru бабушка 18 внуков. — В 1941-м добровольно пошел на фронт, 17 лет ему было, по-моему, бабка все плакала. Он дошел до Берлина. Взяли победу. Домой пришел. Почему тогда нас никто не любит? Он за что воевал, отец мой? Чтобы было только русским хорошо? Он же за нас, цыган, тоже воевал, правильно? Он воевал четыре года. Ему медали, все, как полагается. Мы когда спрашивали у него про фронт, он всегда кричал: „Что вы спрашиваете, вам интересно, да? Как погибали люди, как помирали солдаты. Вам интересно?“. И мы все молчали».