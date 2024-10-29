«Мы сами вас боимся». Как живут пермские цыгане, которых власти вынуждают кочевать

Несмотря на это, детей у цыган не изымают. Вопрос о приюте для ребятни вставал, когда сносили дома на ул. Химиков. «О, мы такой скандал завели, какой приют? — говорит Мария. — Цыгане никогда в жизни детей не отдают в приют. Вы что, с ума сошли? Они говорят: „Ну, просто на время дайте нам всех своих детей“. Как наши дети будут в приюте? Уже наш народ сказал, если разносите дома, разносите. Но детей не трогайте. Вас мамочки будут прям убивать, кто отдаст своих детей в приют».

