Пермское ТСЖ накажут за складирование мусора и самовольный спил деревьев

Posted 29 октября, 08:27
Published 29 октября, 08:27
Modified 29 октября, 08:29
Updated 29 октября, 08:29
Администрация Мотовилихинского района Перми накажет ТСЖ «Макаренко, 26» за складирование мусора и самовольный спил деревьев около многоквартирного дома. Об этом сообщил читатель Properm.ru.
«На ул. Макаренко, 26, ТСЖ выкорчевало иву, поломало яблони, боярышник, захоронило строительный мусор под основу детской площадки», — сетует пермяк. Мужчина обратился в прокуратуру и мэрию. В ходе проверки территории МКД, власти выявили описанные гражданином нарушения. Выяснилось, что товарищество действительно занималось на участке «захоронением» строительного мусора, а также самовольно спиливало деревья и занималось их санитарной обрезкой.
Органами местного самоуправления было направлено письмо в адрес управления по экологии и природопользованию администрации Перми с просьбой рассчитать ущерб, причиненный в результате сноса зеленых насаждений. После этого властями краевой столицы будет возбуждено административное производство.