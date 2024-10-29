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Posted 29 октября, 08:27

Published 29 октября, 08:27

Modified 29 октября, 08:29

Updated 29 октября, 08:29

Пермское ТСЖ накажут за складирование мусора и самовольный спил деревьев

Пермское ТСЖ накажут за складирование мусора и самовольный спил деревьев

29 октября 2024, 08:27
Фото: Читатель properm.ru.
Сюжет
Экология
В отношении товарищества будет возбуждено административное производство.

Администрация Мотовилихинского района Перми накажет ТСЖ «Макаренко, 26» за складирование мусора и самовольный спил деревьев около многоквартирного дома. Об этом сообщил читатель Properm.ru.

«На ул. Макаренко, 26, ТСЖ выкорчевало иву, поломало яблони, боярышник, захоронило строительный мусор под основу детской площадки», — сетует пермяк. Мужчина обратился в прокуратуру и мэрию. В ходе проверки территории МКД, власти выявили описанные гражданином нарушения. Выяснилось, что товарищество действительно занималось на участке «захоронением» строительного мусора, а также самовольно спиливало деревья и занималось их санитарной обрезкой.

Органами местного самоуправления было направлено письмо в адрес управления по экологии и природопользованию администрации Перми с просьбой рассчитать ущерб, причиненный в результате сноса зеленых насаждений. После этого властями краевой столицы будет возбуждено административное производство.

Фото: Читатель properm.ru
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#Пермь#Экология#Мусор#Прокуратура#Ущерб#Мэрия#Мотовилихинский район
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