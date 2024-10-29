Пермское ТСЖ накажут за складирование мусора и самовольный спил деревьев

«На ул. Макаренко, 26, ТСЖ выкорчевало иву, поломало яблони, боярышник, захоронило строительный мусор под основу детской площадки», — сетует пермяк. Мужчина обратился в прокуратуру и мэрию. В ходе проверки территории МКД, власти выявили описанные гражданином нарушения. Выяснилось, что товарищество действительно занималось на участке «захоронением» строительного мусора, а также самовольно спиливало деревья и занималось их санитарной обрезкой.