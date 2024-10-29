Под Пермью на замерзшем пруду остались лебеди. Нужно ли их спасать?

Posted 29 октября, 05:16
Published 29 октября, 05:16
Modified 29 октября, 05:18
Updated 29 октября, 05:18
В поселке Звездный, на местном пруде осталась большая семья лебедей из шести особей. По словам местных жителей, на водоеме уже образовалась корочка льда, из-за чего птицы вскоре могут погибнуть. Кандидат биологических наук, орнитолог, доцент кафедры биологии и гигиены животных факультета ветеринарной медицины и зоотехнологий ПГАТУ имени ак. Д. Н. Прянишникова Сергей Шураков рассказал корреспонденту Properm.ru, нужно ли что-то предпринимать в данной ситуации.
В настоящее время говорить о том, что лебедям что-то угрожает, не актуально. В этом году, осень достаточно теплая и большинство водоемов ещё не замерзшие, поэтому птицы чувствуют себя вполне нормально. Возможно, что эти птицы, остановились во время полета для отдыха и кормления. Если нет, то нужно просто понаблюдать за ними, вдруг они улетят. Лебеди на водоеме могут оставаться до образования льда или небольшого зеркала воды.
Если водоем замерзнет, а птицы останутся и им будет угрожать опасность, нужно незамедлительно будет поднять вопрос об оказании им помощи. В первую очередь, следует обратиться в Минприроды Пермского края. В ведомстве есть опытное охотоведы, которые смогут оказать необходимую помощь птицам.
Подкармливать лебедей в принципе не нужно. Если они останутся при выпадении снега и полном замерзании водоема, необходимо вызвать специалистов.
Самодеятельность людей может привести к гибели птиц.