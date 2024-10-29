Под Пермью на замерзшем пруду остались лебеди. Нужно ли их спасать?

В настоящее время говорить о том, что лебедям что-то угрожает, не актуально. В этом году, осень достаточно теплая и большинство водоемов ещё не замерзшие, поэтому птицы чувствуют себя вполне нормально. Возможно, что эти птицы, остановились во время полета для отдыха и кормления. Если нет, то нужно просто понаблюдать за ними, вдруг они улетят. Лебеди на водоеме могут оставаться до образования льда или небольшого зеркала воды.