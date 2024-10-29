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Posted 29 октября, 05:16

Published 29 октября, 05:16

Modified 29 октября, 05:18

Updated 29 октября, 05:18

Под Пермью на замерзшем пруду остались лебеди. Нужно ли их спасать?

Под Пермью на замерзшем пруду остались лебеди. Нужно ли их спасать?

29 октября 2024, 05:16
Фото: ideogram.ai
Эксперт предупреждает, что самодеятельность людей в попытке помочь может привести к гибели стаи.

В поселке Звездный, на местном пруде осталась большая семья лебедей из шести особей. По словам местных жителей, на водоеме уже образовалась корочка льда, из-за чего птицы вскоре могут погибнуть. Кандидат биологических наук, орнитолог, доцент кафедры биологии и гигиены животных факультета ветеринарной медицины и зоотехнологий ПГАТУ имени ак. Д. Н. Прянишникова Сергей Шураков рассказал корреспонденту Properm.ru, нужно ли что-то предпринимать в данной ситуации.

Угрожает ли что-то жизни лебедей

В настоящее время говорить о том, что лебедям что-то угрожает, не актуально. В этом году, осень достаточно теплая и большинство водоемов ещё не замерзшие, поэтому птицы чувствуют себя вполне нормально. Возможно, что эти птицы, остановились во время полета для отдыха и кормления. Если нет, то нужно просто понаблюдать за ними, вдруг они улетят. Лебеди на водоеме могут оставаться до образования льда или небольшого зеркала воды.

Нужно ли их спасать

Если водоем замерзнет, а птицы останутся и им будет угрожать опасность, нужно незамедлительно будет поднять вопрос об оказании им помощи. В первую очередь, следует обратиться в Минприроды Пермского края. В ведомстве есть опытное охотоведы, которые смогут оказать необходимую помощь птицам.

Подкармливать лебедей в принципе не нужно. Если они останутся при выпадении снега и полном замерзании водоема, необходимо вызвать специалистов.

Самодеятельность людей может привести к гибели птиц.

Видео: ideogram.ai.
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