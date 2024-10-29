Подрядчик для проектирования продления улицы Монастырской определен с третьего раза

Posted 29 октября, 09:28
Published 29 октября, 09:28
Modified 29 октября, 09:30
Updated 29 октября, 09:30
Власти Перми выбрали подрядчика, который выполнит проектно-изыскательские работы на строительство автомобильной дороги по ул. Монастырской на участке от площади Трех столетий до территории Мотовилихинских заводов. Заказчиком проекта выступает МКУ «Пермблагоустройство». Это уже третья попытка найти исполнителя, предыдущая была летом.
На торги заявился только один участник, его заявка соответствует требованиям. Работы по проектированию и необходимые изыскания выполнит ООО «Проектная фирма „ОРТА“». Первым на итоги аукциона обратил внимание Business Class. Подрядчик согласился выполнить условия контракта по начальной цене — более 13,5 млн рублей. Начать работы требуется 1 ноября, а окончить их выполнение не позднее 20 декабря текущего года.
Протяженность нового участка дороги составит 1,5 км, она будет состоять из двух полос с велодорожкой шириной 2 м. Ширина тротуара достигнет 3 м, общая площадь озеленения составит 1,1 га. Победитель закупки также должен предусмотреть строительство разворотной площадки для пассажирского транспорта и размещение остановок. О планах городских чиновников по продлению ул. Монастырской в сторону Мотовилихинских заводов стало известно этой весной. Ранее проектная фирма «ОРТА» спроектировала реконструкцию участка между Пермь-1 и «Мотовилихинскими заводами».