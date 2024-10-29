Подрядчик для проектирования продления улицы Монастырской определен с третьего раза

Протяженность нового участка дороги составит 1,5 км, она будет состоять из двух полос с велодорожкой шириной 2 м. Ширина тротуара достигнет 3 м, общая площадь озеленения составит 1,1 га. Победитель закупки также должен предусмотреть строительство разворотной площадки для пассажирского транспорта и размещение остановок. О планах городских чиновников по продлению ул. Монастырской в сторону Мотовилихинских заводов стало известно этой весной. Ранее проектная фирма «ОРТА» спроектировала реконструкцию участка между Пермь-1 и «Мотовилихинскими заводами».