После публикации Properm. ru следователи занялись проверкой пансионата «Долголетие»

Сегодня, 29 октября, Properm.ru стало известно о гибели двух пенсионеров в Пермском районе. Их родственники говорят, что это произошло из-за ненадлежащего присмотра и ухода в пансионате «Долголетие». Сейчас следователи организовали процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).