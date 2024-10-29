После публикации Properm. ru следователи занялись проверкой пансионата «Долголетие»

Posted 29 октября, 11:54
Published 29 октября, 11:54
Modified 29 октября, 11:56
Updated 29 октября, 11:56
Следователи СК России устанавливают обстоятельства оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в пансионате «Долголетие» в деревне Протасы Пермского района. Проверка инициирована по указанию руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина после публикаций в СМИ — об инциденте писали и Properm.ru.
Сегодня, 29 октября, Properm.ru стало известно о гибели двух пенсионеров в Пермском районе. Их родственники говорят, что это произошло из-за ненадлежащего присмотра и ухода в пансионате «Долголетие». Сейчас следователи организовали процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).
Как сообщают в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю, следователи территориального следственного отдела проводят комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.