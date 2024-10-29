Поставщик контрафактных СИЗов для пермских больниц хочет стать банкротом

Posted 29 октября, 12:36
Published 29 октября, 12:36
Modified 29 октября, 13:51
Updated 29 октября, 13:51
Поставщик контрафактных медицинских изделий по контракту с ФХУ Минздрава Пермского края, челябинское ООО «МедЛайт», вышел в арбитражный суд с заявлением о собственном банкротстве. Иск принят к рассмотрению в июне 2024 года, решение по нему пока не вынесено, ближайшее заседание по делу назначено на 12 ноября.
Для сопровождения процедуры банкротства компании суд рассмотрел предложения о кандидатуре арбитражного управляющего. В арбитраж одновременно поступили, следует из материалов дела, сведения о невозможности предоставления кандидатуры от Союза «Возрождение», и от него же — кандидатура управляющего Ирины Протасовой.
Одновременно представитель «МедЛайта» в суде Ирина Платонова сообщила о
невозможности финансирования процедуры банкротства ввиду блокировки счетов общества, и отсутствия там денежных средств. Также он пояснила суду, что письменная гарантия финансирования процедуры банкротства предоставляться не будет.
Из материалов дела известно, что у «МедЛайта» найдено имущество, в его собственности имеется автомобиль Mercedes-Benz GL 350 2013 года выпуска. Больше никаких активов на данный момент у компании не выявлено, размер требований к ней по двум, связанным с Пермским краем судебным решениям составляет 67,3 млн рублей.
Как сообщили журналисту Properm.ru в региональном Минздраве, в настоящее рассматривается возможность подачи заявления в реестр требований в соответствии с установленными законом порядком и сроком подачи. Стоит отметить, что по состоянию на текущую дату, не по всем искам ФХУ к ООО «МедЛайт» арбитражными судами вынесены решения вступившие в законную силу.
Ранее ФХУ Минздрава Пермского края выиграло у челябинского «МедЛайта» два арбитражных процесса. По судебным решениям поставщик контрафактных медизделий должен возместить в бюджет региона ущерб на общую сумму 67,3 млн рублей. В рамках уголовного процесса о поставке неликвидного товара защита бывшей директора ФХУ Марины Баровой и пострадавшая сторона — само Министерство здравоохранения — заявляли, что ответственность за проданные некачественные медицинские халаты, шапочки «Шарлотта» и противочумные костюмы в целом лежит на компании «МедЛайт». На заседаниях в Пермском краевом суде адвокаты Баровой приводили решения о взыскании ущерба как доказательство невиновности осужденной.
В июле 2024 года Марину Барову приговорили к трем годам реального лишения свободы за превышение полномочий при оплате контрафактного товара и штрафу на 40 млн рублей. В июле 2023 года по делу о контрафактных СИЗах для медиков Ленинский районный суд Перми вынес приговор и постав предпринимателям из Казани Утирбеку Мамажонову и Демокриту Манелову, а также бизнесмену из Челябинска Станиславу Чалкову. Они признаны виновным по статьям фальсификация и мошенничество группой лиц в особо крупном размере. Они также получили реальные сроки и штрафы. Никто из фигурантов дела виновными себя не признал. Сейчас СУ СК по Пермскому краю расследует еще одно уголовное дело о поставке контрафактных респираторов в отношении Марины Баровой, в Казани судят Утрибека Мамажонова, за изготовление кустарных медизделий.
Чалков являлся бенефициаром компании «МедЛайт». Это предприятие по нескольким контрактам было поставщиком спецодежды и респираторов для медиков, общая уплаченная компании сумма составила 434,5 млн рублей. По контракту от предприятий «Бета» и «МегаПолисМ» в Прикамье поступило 700 тыс. медицинских халатов и 679,9 тыс. комплектов защитной одежды. Во всех изделиях проверка Росздравназдора выявила признаки фальсификации. Преступление было выявлено по оперативным данным регионального УФСБ.