Поставщик контрафактных СИЗов для пермских больниц хочет стать банкротом

В июле 2024 года Марину Барову приговорили к трем годам реального лишения свободы за превышение полномочий при оплате контрафактного товара и штрафу на 40 млн рублей. В июле 2023 года по делу о контрафактных СИЗах для медиков Ленинский районный суд Перми вынес приговор и постав предпринимателям из Казани Утирбеку Мамажонову и Демокриту Манелову, а также бизнесмену из Челябинска Станиславу Чалкову. Они признаны виновным по статьям фальсификация и мошенничество группой лиц в особо крупном размере. Они также получили реальные сроки и штрафы. Никто из фигурантов дела виновными себя не признал. Сейчас СУ СК по Пермскому краю расследует еще одно уголовное дело о поставке контрафактных респираторов в отношении Марины Баровой, в Казани судят Утрибека Мамажонова, за изготовление кустарных медизделий.