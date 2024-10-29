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Posted 29 октября, 13:05

Published 29 октября, 13:05

Modified 29 октября, 13:07

Updated 29 октября, 13:07

У пермяка конфисковали Mercedes-Benz за грубое нарушение правил

Приставы лишили пермяка дорогой иномарки за езду по встречной полосе

29 октября 2024, 13:05
Фото: ГУФССП по Пермскому краю.

У пермяка конфисковали Mercedes-Benz за грубое нарушение правил

У пермяка конфисковали Mercedes-Benz за грубое нарушение правил дорожного движения

 

Судебные приставы конфисковали дорогостоящий Mercedes-Benz пермяка за серьёзные нарушения правил дорожного движения. Водителя неоднократно уличали в выезде на полосу встречного движения ради совершения обгона, сообщают в ГУФССП по Пермскому краю.

Два административных правонарушения по ст. 12.15 КоАП РФ обернулись для гонщика штрафом и лишением водительских прав. Однако это его не остановило — он сел за руль и, двигаясь по трассе М-7 из Перми в сторону Ижевска, вопреки всем запретам вновь пошел на обгон большегруза по встречке. Этим нарушитель привлёк внимание сотрудников ГИБДД и был задержан.

Действия гражданина были квалифицированы по ст. 264.2 УК РФ «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию» и ст. 264.3 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами».

Суд принял во внимание тот факт, что водитель повторно подвергал смертельной опасности не только себя, но и других участников дорожного движения. Мужчине было назначено уголовное наказание в виде обязательных работ с конфискацией транспортного средства Mercedes-Benz C200 Kompressor в доход государства.

Приставы выехали по местонахождению авто. Легковушку с помощью эвакуатора поместили на специальную стоянку, где она будет находится до проведения торгов.

Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю арестовали автомобиль жителя Березников из-за долга за тепло и горячую воду.

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