Приставы лишили пермяка дорогой иномарки за езду по встречной полосе

Два административных правонарушения по ст. 12.15 КоАП РФ обернулись для гонщика штрафом и лишением водительских прав. Однако это его не остановило — он сел за руль и, двигаясь по трассе М-7 из Перми в сторону Ижевска, вопреки всем запретам вновь пошел на обгон большегруза по встречке. Этим нарушитель привлёк внимание сотрудников ГИБДД и был задержан.