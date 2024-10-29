Прокуратура обязала СвЖД отремонтировать мост рядом с мысом Стрелка

Posted 29 октября, 02:50
Published 29 октября, 02:50
Modified 29 октября, 04:28
Updated 29 октября, 04:28
В сентябре жители поселка Пятый километр обратились в правоохранительные органы с жалобой на ненадлежащее состояние путей подхода к остановке «5 км» Свердловской железной дороги (СвЖД). Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.
Прокуратура установила, что на мосту имеются большие цели, в некоторых местах нет цельного напольного покрытия. Руководству СвЖД внесено представление. Виновное должностное лицо, в обязанности которого входит содержание объекта, привлечено к дисциплинарной ответственности.
В настоящий момент пешеходный мост отремонтирован.