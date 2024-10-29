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Posted 29 октября, 02:50

Published 29 октября, 02:50

Modified 29 октября, 04:28

Updated 29 октября, 04:28

Прокуратура обязала железнодорожников восстановить мост в поселке Пятый километр

Прокуратура обязала СвЖД отремонтировать мост рядом с мысом Стрелка

29 октября 2024, 02:50
Фото: Изображение Midjourney

Прокуратура обязала железнодорожников восстановить мост в поселке Пятый километр

О состоянии моста рассказали прокуратуре местные жители.

В сентябре жители поселка Пятый километр обратились в правоохранительные органы с жалобой на ненадлежащее состояние путей подхода к остановке «5 км» Свердловской железной дороги (СвЖД). Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.

Прокуратура установила, что на мосту имеются большие цели, в некоторых местах нет цельного напольного покрытия. Руководству СвЖД внесено представление. Виновное должностное лицо, в обязанности которого входит содержание объекта, привлечено к дисциплинарной ответственности.

В настоящий момент пешеходный мост отремонтирован.

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#Ремонт#Свердловская железная дорога#Уральская транспортная прокуратура#Пешеходный мост
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