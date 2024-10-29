Родственники пациентов подозревают пансионат в Пермском районе в гибели их близких

Сейчас внучка умершего и Мария Мазунина подготовили заявления в прокуратуру Пермского края. Они желают наказать виновных, хоть и винят себя в том, что не забрали родственников раньше. Как рассказала корреспонденту Properm.ru сама Мария, она подала заявление сегодня, в течение 30 дней ей должны дать ответ. Если заявление отправят в другое подразделение (так как пансионат находится в Пермском районе), то ее уведомят об этом в течение семи дней и далее нужно будет ждать еще 30 дней. Кроме прокуратуры, девушка никуда не обращалась.