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Posted 29 октября, 07:08

Published 29 октября, 07:08

Modified 29 октября, 07:10

Updated 29 октября, 07:10

Родные пациентов в Пермском районе подозревают пансионат в гибели их близких

Родственники пациентов подозревают пансионат в Пермском районе в гибели их близких

29 октября 2024, 07:08
Фото: Мария Мазунина, дочь умершей женщины.

Родные пациентов в Пермском районе подозревают пансионат в гибели их близких

Сюжет
Медицина в Прикамье
Необходимого ухода за больными учреждение не оказало. В результате погибли пожилые мужчина и женщина, говорят их родные.

Родственники двух пенсионеров обвиняют пансионат «Долголетие» в поселке Протасы в смерти своих близких. Как сообщил Telegram-канал Ural Mash, учреждение в Пермском районе обратилась Мария Мазунина. Мать девушки страдает болезнью Альцгеймера, они жили втроем вместе с двухлетним ребенком в однокомнатной квартире. Мария говорит, что привезла мать 13 сентября и 7 октября должна была забрать ее из пансионата. Девушка планировала решить вопрос с квартирой, чтобы у ее мамы была отдельная комната.

Фото: скриншот видео

Мария говорит, что при заключении договора ей обещали ежедневную уборку в палатах и мытье пациентов по графику, но этого не было исполнено. В помещениях пансионата было пыльно и грязно, в палатах стоял ужасный запах. Через две недели к пациентам перестали пускать посетителей, объяснив это карантином. Но 4 октября пенсионерку доставили в больницу поселка Лобаново в критическом состоянии. Она перестала ходить, хотя двумя неделями ранее могла передвигаться самостоятельно.

Медики скорой помощи сообщили Марии, что когда их вызвали в пансионат, они увидели пожилую женщину в старом засохшем памперсе. К пациентке в течение долгого времени никто не подходил и не кормил, на ее спине образовался глубокий пролежень. После госпитализации в больницу врачи боролись за жизнь пострадавшей: ставили капельницы и катетер, пытались нормализовать состояние. Но этого не удалось: у пациентки образовался отек легких, и 8 октября она скончалась.

После случившегося пермячка оставила негативный отзыв на 2ГИС. В тот же вечер ей написала в мессенджере заведующая пансионата, стала обвинять во лжи. По словам заведующей, пролежни расчесала сама женщина, а в пансионате эти повреждения кожи лечила сиделка, и они почти залечились. Мария удивилась, так как ее мама находилась в состоянии анабиоза и ничего не понимала, крайне маловероятно, что она могла причинить себе такой вид.

В выписке из Лобановской больницы сказано, что женщина не реагировала и не отвечала на вопросы, стонала, не ела два дня. Медики диагностировали у нее сильное обезвоживание и и истощение, обнаружили пролежень на крестце. 6 октября в больницу из пансионата поступил другой пациент — пожилой мужчина в похожем, критическом состоянии, с пролежнями на локтях, ступнях и ягодицах. У мужчины был диабет, ему требовалось вовремя ставить уколы. В больнице ему оказали медицинскую помощь и вернули обратно в «Долголетие», но пенсионер скончался спустя несколько дней.

Фото: скриншот видео

Сейчас внучка умершего и Мария Мазунина подготовили заявления в прокуратуру Пермского края. Они желают наказать виновных, хоть и винят себя в том, что не забрали родственников раньше. Как рассказала корреспонденту Properm.ru сама Мария, она подала заявление сегодня, в течение 30 дней ей должны дать ответ. Если заявление отправят в другое подразделение (так как пансионат находится в Пермском районе), то ее уведомят об этом в течение семи дней и далее нужно будет ждать еще 30 дней. Кроме прокуратуры, девушка никуда не обращалась.

Корреспондент Properm.ru направила запрос о возможных проверках пансионата «Долголетие» в территориальный орган Росздравнадзора и Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. Также Properm.ru позвонили по номеру пресс-службы «Долголетия», указанному на сайте, — в учреждении сообщили, что подготовят комментарий о ситуации.

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