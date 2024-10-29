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Posted 29 октября, 07:40

Published 29 октября, 07:40

Modified 29 октября, 08:02

Updated 29 октября, 08:02

Самые лучшие — самые богатые? Что-то не так или зачем нужны рейтинги

Самые лучшие — самые богатые? Что-то не так или зачем нужны рейтинги

29 октября 2024, 07:40
Фото: 1MI.
После публикации ТОП-100 богатых пермяков один из участников рейтинга написал авторскую колонку для Properm.ru.

Рейтинги, как считается, и это очевидно, нужны для того, чтобы найти лучшее. То, что попало в перечень, то и есть самое лучшее. Так думает большинство.

Не так давно в прессе вышел рейтинг самых богатых людей Прикамья.

С одной стороны, ну, вышел и вышел — можно посмотреть, порадоваться за этих людей или позавидовать им. Но что же нам говорит появление публичного перечня фамилий, который объединяет людей по простому признаку — наличию у них большого количества денежных знаков?

Вот, вроде бы уже показалось, что в стране что-то изменяется. Что сегодня просто богатым быть недостаточно. И, чтобы заслужить уважение людей вокруг, надо сделать что-то для этих людей.

Тогда тот, кто способен делать большие дела для Края и для Страны, становится не просто обладателем больших сумм, но и способными брать на себя ответственность, большую, чем ответственность за свои деньги и за свой бизнес.

Вопрос «иметь или быть?» сегодня уже не только название известной книжки, а развилка, проходить которую надо каждому. Фактическая демонстрация превосходства тех, у кого много денег, над теми, у кого денег меньше — это публичная неточность, которая пропагандирует ценности, связанные с демонстрацией своего превосходства и материального благосостояния.

Но подавляющее большинство предпринимателей из опубликованного списка не стремится к публичной демонстрации нажитого. В то же время личная обеспеченность, чаще всего, является следствием стремления освоить новую технику, испытать последние достижения в области высоких технологий.

Знаком с некоторыми людьми из опубликованного списка. Они занимаются благотворительностью, помогают нашим бойцам на СВО. Понятно, что о добрых делах не трубят, да и рейтинги по благотворительности выглядели бы аморально.

Но возникает много вопросов: а каковы критерии именно рейтинга, т. е. перечня лучших предпринимателей? Как быть с репутацией? Как исключить попадание в рейтинг тех, кто заработал деньги на том, о чем стыдно публично вспоминать? Есть ли такие люди в данном рейтинге? Можно ли дела каждого человека из данного списка ставить в пример детям, разбирая его предпринимательскую жизнь эпизод за эпизодом?

В этом смысле, более точными видятся рейтинги, которые отражают рост производительности труда и динамику поставок товаров или услуг. Это оценка работы всего коллектива, всех сотрудников, в отличии от крайне индивидуалистической установки лишь на личное обогащение: успешная компания — успешные сотрудники — успешный руководитель.

Настоящие успехи являются следствием искренней приверженности предпринимателя традиционным ценностям и соотнесением стратегических целей его предприятия стратегическим установкам нашей страны.

Автор: предприниматель из данного рейтинга.

#Общество#Мнение пермяка
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