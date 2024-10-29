Самые лучшие — самые богатые? Что-то не так или зачем нужны рейтинги

Posted 29 октября, 07:40
Published 29 октября, 07:40
Modified 29 октября, 08:02
Updated 29 октября, 08:02
Рейтинги, как считается, и это очевидно, нужны для того, чтобы найти лучшее. То, что попало в перечень, то и есть самое лучшее. Так думает большинство.
Не так давно в прессе вышел рейтинг самых богатых людей Прикамья.
С одной стороны, ну, вышел и вышел — можно посмотреть, порадоваться за этих людей или позавидовать им. Но что же нам говорит появление публичного перечня фамилий, который объединяет людей по простому признаку — наличию у них большого количества денежных знаков?
Вот, вроде бы уже показалось, что в стране что-то изменяется. Что сегодня просто богатым быть недостаточно. И, чтобы заслужить уважение людей вокруг, надо сделать что-то для этих людей.
Тогда тот, кто способен делать большие дела для Края и для Страны, становится не просто обладателем больших сумм, но и способными брать на себя ответственность, большую, чем ответственность за свои деньги и за свой бизнес.
Вопрос «иметь или быть?» сегодня уже не только название известной книжки, а развилка, проходить которую надо каждому. Фактическая демонстрация превосходства тех, у кого много денег, над теми, у кого денег меньше — это публичная неточность, которая пропагандирует ценности, связанные с демонстрацией своего превосходства и материального благосостояния.
Но подавляющее большинство предпринимателей из опубликованного списка не стремится к публичной демонстрации нажитого. В то же время личная обеспеченность, чаще всего, является следствием стремления освоить новую технику, испытать последние достижения в области высоких технологий.
Знаком с некоторыми людьми из опубликованного списка. Они занимаются благотворительностью, помогают нашим бойцам на СВО. Понятно, что о добрых делах не трубят, да и рейтинги по благотворительности выглядели бы аморально.
Но возникает много вопросов: а каковы критерии именно рейтинга, т. е. перечня лучших предпринимателей? Как быть с репутацией? Как исключить попадание в рейтинг тех, кто заработал деньги на том, о чем стыдно публично вспоминать? Есть ли такие люди в данном рейтинге? Можно ли дела каждого человека из данного списка ставить в пример детям, разбирая его предпринимательскую жизнь эпизод за эпизодом?
В этом смысле, более точными видятся рейтинги, которые отражают рост производительности труда и динамику поставок товаров или услуг. Это оценка работы всего коллектива, всех сотрудников, в отличии от крайне индивидуалистической установки лишь на личное обогащение: успешная компания — успешные сотрудники — успешный руководитель.
Настоящие успехи являются следствием искренней приверженности предпринимателя традиционным ценностям и соотнесением стратегических целей его предприятия стратегическим установкам нашей страны.
Автор: предприниматель из данного рейтинга.