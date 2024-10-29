Самые лучшие — самые богатые? Что-то не так или зачем нужны рейтинги

Но возникает много вопросов: а каковы критерии именно рейтинга, т. е. перечня лучших предпринимателей? Как быть с репутацией? Как исключить попадание в рейтинг тех, кто заработал деньги на том, о чем стыдно публично вспоминать? Есть ли такие люди в данном рейтинге? Можно ли дела каждого человека из данного списка ставить в пример детям, разбирая его предпринимательскую жизнь эпизод за эпизодом?