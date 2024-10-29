Сегодня утром Чечню впервые атаковали беспилотники

Posted 29 октября, 07:57
Published 29 октября, 07:57
Modified 29 октября, 07:59
Updated 29 октября, 07:59
Сегодня, 29 октября в 6:30, в городе Гудермес Чеченской Республики в результате атаки БПЛА загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа (РУС) имени В. В. Путина. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
В ходе инцидента никто не пострадал. Горение ликвидировано. Следственные органы начали проверку. Деятельность университета не приостановлена, все службы работают в штатном режиме.
РУС имени В. В. Путина является первым и пока единственным в стране частным учебным заведением, занимающееся профессиональной подготовкой спецподразделений. Создан университет 1 августа 2013 года по предложению Кадырова. В начале этого года глава региона заявил, что «Российский университет спецназа» будет носить имя президента России.