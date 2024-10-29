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Posted 29 октября, 07:57

Published 29 октября, 07:57

Modified 29 октября, 07:59

Updated 29 октября, 07:59

фото предоставлено министром Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации

Сегодня утром Чечню впервые атаковали беспилотники

29 октября 2024, 07:57
Фото: РИА новости. фото предоставлено министром Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации

Беспилотники атаковали университет спецназа имени Путина в Чечне

Под удар попало пустующее здание.

Сегодня, 29 октября в 6:30, в городе Гудермес Чеченской Республики в результате атаки БПЛА загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа (РУС) имени В. В. Путина. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

В ходе инцидента никто не пострадал. Горение ликвидировано. Следственные органы начали проверку. Деятельность университета не приостановлена, все службы работают в штатном режиме.

РУС имени В. В. Путина является первым и пока единственным в стране частным учебным заведением, занимающееся профессиональной подготовкой спецподразделений. Создан университет 1 августа 2013 года по предложению Кадырова. В начале этого года глава региона заявил, что «Российский университет спецназа» будет носить имя президента России.

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#Рамзан Кадыров#Телеграм-канал#Следственные органы#БПЛА#Гудермес#Российский университет спецназа#Чеченская Республика
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