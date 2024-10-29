Сегодня утром Чечню впервые атаковали беспилотники

РУС имени В. В. Путина является первым и пока единственным в стране частным учебным заведением, занимающееся профессиональной подготовкой спецподразделений. Создан университет 1 августа 2013 года по предложению Кадырова. В начале этого года глава региона заявил, что «Российский университет спецназа» будет носить имя президента России.