Стало известно, как проходит строительство транспортной развязки вблизи Березников

Posted 29 октября, 08:38
Published 29 октября, 08:38
Modified 29 октября, 08:40
Updated 29 октября, 08:40
Глава Березников Алексей Казаченко рассказал в социальных сетях о ходе строительства транспортной развязки в районе деревни Новожилово. Фотографиями стройки чиновник поделился на личной странице во ВКонтакте.
Подрядная организация перенесла водопроводные и электрические сети. Сейчас заканчивается возведение канализационной станции. Около лыжной базы обоудована временная остановка для автобусов. Движение транспорта в направлении Соликамска перезапустили по новой полосе. В сторону Березников выставлены знаки движения по объездным путям.
Работы предстоит завершить осенью следующего года.