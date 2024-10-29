Стало известно, как проходит строительство транспортной развязки вблизи Березников

Подрядная организация перенесла водопроводные и электрические сети. Сейчас заканчивается возведение канализационной станции. Около лыжной базы обоудована временная остановка для автобусов. Движение транспорта в направлении Соликамска перезапустили по новой полосе. В сторону Березников выставлены знаки движения по объездным путям.