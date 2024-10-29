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Posted 29 октября, 08:38

Published 29 октября, 08:38

Modified 29 октября, 08:40

Updated 29 октября, 08:40

Глава Березников рассказал о ходе строительства развязки в районе Новожилово

Стало известно, как проходит строительство транспортной развязки вблизи Березников

29 октября 2024, 08:38
Фото: VK Алексей Казаченко.

Глава Березников рассказал о ходе строительства развязки в районе Новожилово

Работы планируется завершить осенью 2025 года.

Глава Березников Алексей Казаченко рассказал в социальных сетях о ходе строительства транспортной развязки в районе деревни Новожилово. Фотографиями стройки чиновник поделился на личной странице во ВКонтакте.

Подрядная организация перенесла водопроводные и электрические сети. Сейчас заканчивается возведение канализационной станции. Около лыжной базы обоудована временная остановка для автобусов. Движение транспорта в направлении Соликамска перезапустили по новой полосе. В сторону Березников выставлены знаки движения по объездным путям.

Работы предстоит завершить осенью следующего года.

Фото: VK Алексей Казаченко
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#Строительство#Автобусная остановка#Транспортная развязка#Электрические сети
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