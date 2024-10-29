Стас Васильев признался, что стал бы иноагентом для восстановления канала на YouTube

Один из гостей предложил выбрать Стасу Васильеву стать на два года иноагентом или восстановить канал на YouTube. Васильев заявил, что согласен получить статус иностранного агента, но с восстановлением своего канала. Он подчеркнул, что его заработок зависит только от подписчиков, внушительная доля которых проживает на Украине и в Прибалтике.