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Posted 29 октября, 16:02

Published 29 октября, 16:02

Modified 29 октября, 16:08

Updated 29 октября, 16:08

Стас Васильев признался, что стал бы иноагентом для восстановления канала на YouTube

Стас Васильев признался, что стал бы иноагентом для восстановления канала на YouTube

29 октября 2024, 16:02
25 октября состоялась премьера очередного выездного выпуска подкаста «Не выходя из комнаты», в котором с ведущими общались Николай Соболев и Стас «Ай, как просто!» Васильев.

В течение полуторачасовой беседы ведущие Сергей Изотов и Иван Орлов-Смородин позвонили Максиму Кацу, поговорили о сектантстве, Арсене Маркаряне (Николай анонсировал предстоящие дебаты с Маркаряном и обозначил их дату), квадроберах, «дыре размером с Бога» внутри каждого человека, Hamster Kombat, конфликтующей между собой оппозиции, истории Ирины Болгар.

Один из гостей предложил выбрать Стасу Васильеву стать на два года иноагентом или восстановить канал на YouTube. Васильев заявил, что согласен получить статус иностранного агента, но с восстановлением своего канала. Он подчеркнул, что его заработок зависит только от подписчиков, внушительная доля которых проживает на Украине и в Прибалтике.

Выпуск подкаста «Не выходя из комнаты» просмотрели уже свыше 350 тысяч раз за минувшие четыре дня на YouTube и в «VK Видео».

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