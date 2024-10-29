В День народного единства в Прикамье запретят продажу алкоголя

Posted 29 октября, 11:59
Published 29 октября, 11:59
Modified 29 октября, 12:01
Updated 29 октября, 12:01
В Перми и Пермском крае в понедельник, 4 ноября, будет запрещена розничная продажа алкоголя. Это связано с празднованием государственного праздника — Дня народного единства.
Запрет закреплен в постановлении правительства Пермского края от 10 октября 2011 года №755-п «Об установлении дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, требований к минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда)». Нарушителям запрета грозят административные штрафы: для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей.