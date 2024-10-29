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Posted 29 октября, 11:59

Published 29 октября, 11:59

Modified 29 октября, 12:01

Updated 29 октября, 12:01

В День народного единства 4 ноября в Пермском крае запретят продажу алкоголя

В День народного единства в Прикамье запретят продажу алкоголя

29 октября 2024, 11:59
Фото: ideogram.ai.

В День народного единства 4 ноября в Пермском крае запретят продажу алкоголя

Сюжет
Праздник
Нарушителей будут штрафовать.

В Перми и Пермском крае в понедельник, 4 ноября, будет запрещена розничная продажа алкоголя. Это связано с празднованием государственного праздника — Дня народного единства.

Запрет закреплен в постановлении правительства Пермского края от 10 октября 2011 года №755-п «Об установлении дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, требований к минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда)». Нарушителям запрета грозят административные штрафы: для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей.

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#Общество#Пермь#Праздник#Запрет алкоголя#День народного единства
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