В День народного единства в Прикамье запретят продажу алкоголя

Запрет закреплен в постановлении правительства Пермского края от 10 октября 2011 года №755-п «Об установлении дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, требований к минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда)». Нарушителям запрета грозят административные штрафы: для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей.