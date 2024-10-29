В Екатеринбурге состоялся 2-й этап международного чемпионата по битве роботов

Posted 29 октября, 09:33
Published 29 октября, 09:33
Modified 29 октября, 09:33
Updated 29 октября, 09:33
Energy Girls сумели выйти в полуфинал чемпионата.
Александр Салтанов, технический директор «Авито», отметил, что для разработки робота требуется множество инженерных инструментов. По его словам, сервис направлен на поддержку и развитие амбициозной молодежи, так как специалисты в ИТ являются основой бизнеса. В битве роботов участвуют лучшие изобретатели и технологи со всего мира, которые в будущем станут частью ИТ-сообщества и помогут раскрывать технологический потенциал страны.
Полуфинал и финал международного чемпионата по битве роботов состоится 23 ноября в Москве, где Energy Girls будут сражаться за титул чемпиона. Команду представляют пять девушек из Санкт-Петербурга, среди которых два инженера, дизайнер, механик и программист. Они создали робота «Барракуда 2.0», вес которого составляет 110 кг. Его прочная конструкция делает его устойчивым к поломкам.
Команду BeeKeepers представляли четверо экспертов в области робототехники из Перми: капитан — пилот и специалист по электронике, второй пилот, программист и дизайнер. Это был их первый опыт участия в чемпионате. Участники команды разработали робота весом 110 кг, который назвали Vesper. Устройство построено на четырехколесном шасси и оборудовано подвижным активным оружием — вращающимся спиннером, который напоминает жало. В конструкции робота также имеется огнемет, встроенный в его корпус.
Компания «Авито» оказала участникам полную техническую поддержку для роботов и покрыла все организационные расходы, связанные с участием в соревнованиях.
В этом году чемпионат проходит в три этапа: два отборочных тура в Москве и Екатеринбурге, а также день полуфинала и финала в Мытищах. Общий призовой фонд составляет 6,6 миллиона рублей. В этом году в конкурсе участвуют 96 команд, которые представляют 7 государств.
Во втором отборочном этапе в Екатеринбурге приняли участие 48 команд: в основной категории соревновались роботы весом до 110 кг, а в «Битве мини-роботов» — модели весом до 1,5 кг. В полуфинал вышли 16 команд, по восемь с каждого отборочного этапа.
Капитан команды Energy Girls Зоя Судакова подчеркнула, что результаты чемпионата всегда непредсказуемы, но тем не менее важно использовать имеющийся опыт и продолжать двигаться вперед. Она также выразила надежду, что достижения ее команды станут стимулом для других девушек, которые захотят участвовать в турнире в следующем году.
Денис Петров, возглавляющий команду BeeKeepers, отметил, что многие участники часто приобретают комплектующие через платформу «Авито», особенно когда требуется быстрая доставка, а затем занимаются их доработкой. В этом году команда участвовала в битве роботов впервые, но ранее всегда следила за конкурсом.
Следует отметить, что международный чемпионат по битве роботов является мероприятием мирового уровня, где под руководством команд-разработчиков ведут сражения роботы. Основными партнерами и спонсорами выступают ведущие технологические компании и университеты России, которые способствуют развитию высоких технологий в стране.