В Екатеринбурге состоялся 2-й этап международного чемпионата по битве роботов

Команду BeeKeepers представляли четверо экспертов в области робототехники из Перми: капитан — пилот и специалист по электронике, второй пилот, программист и дизайнер. Это был их первый опыт участия в чемпионате. Участники команды разработали робота весом 110 кг, который назвали Vesper. Устройство построено на четырехколесном шасси и оборудовано подвижным активным оружием — вращающимся спиннером, который напоминает жало. В конструкции робота также имеется огнемет, встроенный в его корпус.