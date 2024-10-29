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Posted 29 октября, 04:19

Published 29 октября, 04:19

Modified 29 октября, 04:23

Updated 29 октября, 04:23

На границе Удмуртии и Пермского края в ДТП погибли три человека

В ходе ДТП на границе Удмуртии и Прикамья погибли три человека

29 октября 2024, 04:19
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

На границе Удмуртии и Пермского края в ДТП погибли три человека

По факту инцидента проводится проверка.

Вчера вечером, 28 октября, на границе Удмуртии и Пермского края в ДТП погибли три человека. Об этом сообщает в социальной сети Госавтоинспекция Удмуртии.

Предварительно, около 19:50 на 16-м км дороги «Воткинск-Кельчино-граница Пермского края», в Воткинском районе Удмуртии, друг в друга врезались «Газель», под управлением 35-летнего мужчины, и автомобиль Daewoo Nexia. Транспортные средства загорелись, водитель и два пассажира легковушки скончались.

На месте происшествия работают полиция и оперативные службы. Пожарными были деблокированы погибшие и потушены автомобили.

Проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
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