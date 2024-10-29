В ходе ДТП на границе Удмуртии и Прикамья погибли три человека

Предварительно, около 19:50 на 16-м км дороги «Воткинск-Кельчино-граница Пермского края», в Воткинском районе Удмуртии, друг в друга врезались «Газель», под управлением 35-летнего мужчины, и автомобиль Daewoo Nexia. Транспортные средства загорелись, водитель и два пассажира легковушки скончались.



На месте происшествия работают полиция и оперативные службы. Пожарными были деблокированы погибшие и потушены автомобили.



Проводится проверка, обстоятельства выясняются.