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Posted 29 октября, 10:32

Published 29 октября, 10:32

Modified 29 октября, 10:34

Updated 29 октября, 10:34

В Пермском крае готовятся ограничить работу «наливаек» по времени

В ноябре в Прикамье могут ограничить работу «наливаек»

29 октября 2024, 10:32
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

В Пермском крае готовятся ограничить работу «наливаек» по времени

В Пермском крае готовятся ограничить работу «наливаек» по времени

В ноябре в Прикамье могут ограничить работу «наливаек». Соответствующий проект закона внесен на рассмотрение в Заксобрания Пермского края, сообщает пресс-служба краевого парламента.

Согласно инициативе, на территории региона предлагается продавать пиво и пивные напитки, а также сидр, пуаp и медовухи только в определенных видах объектов общественного питания: ресторанах, барах, кафе, буфетах, в том числе расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

При этом розничная продажа алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях (кроме ресторанов) запрещается с 22:00 до 8:00 по местному времени.

Планируется, что законопроект будет рассмотрен на заседании Законодательного Собрания в ноябре.

«Наливайки» в домах часто доставляют много неудобств жильцам домов, в которых расположены. Так, в минувшем году после жалоб местных жителей полицейские проверили работу точки общепита на ул. Студенческая в Мотовилихе. Были выявлены многочисленные нарушения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

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#Экономика#Заксобрание#Алкоголь
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