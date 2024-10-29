В ноябре в Прикамье могут ограничить работу «наливаек»

«Наливайки» в домах часто доставляют много неудобств жильцам домов, в которых расположены. Так, в минувшем году после жалоб местных жителей полицейские проверили работу точки общепита на ул. Студенческая в Мотовилихе. Были выявлены многочисленные нарушения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.