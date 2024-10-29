Posted 29 октября, 10:32
Published 29 октября, 10:32
Modified 29 октября, 10:34
Updated 29 октября, 10:34
В ноябре в Прикамье могут ограничить работу «наливаек». Соответствующий проект закона внесен на рассмотрение в Заксобрания Пермского края, сообщает пресс-служба краевого парламента.
Согласно инициативе, на территории региона предлагается продавать пиво и пивные напитки, а также сидр, пуаp и медовухи только в определенных видах объектов общественного питания: ресторанах, барах, кафе, буфетах, в том числе расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
При этом розничная продажа алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях (кроме ресторанов) запрещается с 22:00 до 8:00 по местному времени.
Планируется, что законопроект будет рассмотрен на заседании Законодательного Собрания в ноябре.
«Наливайки» в домах часто доставляют много неудобств жильцам домов, в которых расположены. Так, в минувшем году после жалоб местных жителей полицейские проверили работу точки общепита на ул. Студенческая в Мотовилихе. Были выявлены многочисленные нарушения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.