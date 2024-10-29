В одном из корпусов ЖК «Арсенал» в Перми горел электрощиток в лифтовой

Posted 29 октября, 14:56
Published 29 октября, 14:56
Modified 29 октября, 15:03
Updated 29 октября, 15:03
В одном из корпусов ЖК «Арсенал» электрощиток в машинном отделении лифта. Подробности сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сообщение о пожаре в доме по улице Красные Казармы поступило в 18:25. К месту пожара были незамедлительно направлены силы и средства в количестве 37 человек личного состава и восьми единиц техники МЧС России.
На месте пожарными было установлено, что произошло загорание электрощита в машинном отделении многоквартирного дома.
Самостоятельно эвакуировались 68 человек.
Локализация пожара и ликвидация открытого горения — в 18:39. Предварительная площадь пожара составила 2 квадратных метра. На пожаре пострадавших нет.
На минувшей неделе в деревне Мясниково Кунгурского округа на ул. Дачная на пожаре погиб мужчина.