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Posted 29 октября, 14:56

Published 29 октября, 14:56

Modified 29 октября, 15:03

Updated 29 октября, 15:03

В Перми в одном из ЖК горел электрощиток

В одном из корпусов ЖК «Арсенал» в Перми горел электрощиток в лифтовой

29 октября 2024, 14:56
Фото: 1MI.

В Перми в одном из ЖК горел электрощиток

Жителей подъезда пришлось эвакуировать

В одном из корпусов ЖК «Арсенал» электрощиток в машинном отделении лифта. Подробности сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре в доме по улице Красные Казармы поступило в 18:25. К месту пожара были незамедлительно направлены силы и средства в количестве 37 человек личного состава и восьми единиц техники МЧС России.

На месте пожарными было установлено, что произошло загорание электрощита в машинном отделении многоквартирного дома.

Самостоятельно эвакуировались 68 человек.

Локализация пожара и ликвидация открытого горения — в 18:39. Предварительная площадь пожара составила 2 квадратных метра. На пожаре пострадавших нет.

На минувшей неделе в деревне Мясниково Кунгурского округа на ул. Дачная на пожаре погиб мужчина.

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#Происшествия#Пермь#Пожар
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