В Перми 4 ноября пройдет этно-фестиваль

Департамент культуры и молодежной политики Перми сообщил, что мероприятия в честь Дня народного единства пройдут в разных районах города. В этот день в краевой столице запланирован концерт «Мы вместе», он начнется в 16:00 в ДК им. Солдатова. С полным списком событий можно ознакомиться на сайте мэрии.



