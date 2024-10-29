В Перми 4 ноября пройдет этно-фестиваль

Posted 29 октября, 10:55
Published 29 октября, 10:55
Modified 29 октября, 11:01
Updated 29 октября, 11:01
В День народного единства, 4 ноября, в Молодежном доме Перми состоится Международный фестиваль культур ЭТНОPERM.FEST. Расписание мероприятия появилось в сообществе события во ВКонтакте.
Вход на фестиваль свободный. Проект реализуется при грантовой поддержке конкурса молодежных инициатив «Вижу. Могу. Делаю.».
Департамент культуры и молодежной политики Перми сообщил, что мероприятия в честь Дня народного единства пройдут в разных районах города. В этот день в краевой столице запланирован концерт «Мы вместе», он начнется в 16:00 в ДК им. Солдатова. С полным списком событий можно ознакомиться на сайте мэрии.