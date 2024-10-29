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Posted 29 октября, 10:55

Published 29 октября, 10:55

Modified 29 октября, 11:01

Updated 29 октября, 11:01

В Перми 4 ноября состоится Международный фестиваль культур ЭТНОPERM.FEST

В Перми 4 ноября пройдет этно-фестиваль

29 октября 2024, 10:55
Фото: Google maps.

В Перми 4 ноября состоится Международный фестиваль культур ЭТНОPERM.FEST

Стало известно расписание события.

В День народного единства, 4 ноября, в Молодежном доме Перми состоится Международный фестиваль культур ЭТНОPERM.FEST. Расписание мероприятия появилось в сообществе события во ВКонтакте.

  • 14:00 — Ярмарка народов. Представители различных культур расскажут о своем народе и его традициях.
  • 14:30 — Мастер-классы. Здесь пермякам выпадет возможность сделать своими руками памятные подарки, например, деревянные изделия или куклы.
  • 16:30 — Talk-Show с участниками проекта ЭТНОPERM
  • 17:30 — Торжественный концерт с танцами и песнями разных народов

Вход на фестиваль свободный. Проект реализуется при грантовой поддержке конкурса молодежных инициатив «Вижу. Могу. Делаю.».

Департамент культуры и молодежной политики Перми сообщил, что мероприятия в честь Дня народного единства пройдут в разных районах города. В этот день в краевой столице запланирован концерт «Мы вместе», он начнется в 16:00 в ДК им. Солдатова. С полным списком событий можно ознакомиться на сайте мэрии.

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#Пермь#День народного единства#Мероприятие#Молодежная политика#События#Департамент культуры#Мастер-классы#Сообщество
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