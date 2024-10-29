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Posted 29 октября, 09:50

Published 29 октября, 09:50

Modified 29 октября, 09:59

Updated 29 октября, 09:59

В Перми двое налетчиков представлялись сотрудниками ФСБ

В Перми двое налетчиков представлялись сотрудниками ФСБ

29 октября 2024, 09:50
Фото: 1MI.

В Перми двое налетчиков представлялись сотрудниками ФСБ

Их жертвой стала девушка — бывший клиент одного из них

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении двух 23-летних мужчин, обвиняемых в совершении разбоя. Подробности сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Один из обвиняемых познакомился с потерпевшей в прошлом году. Будучи охранником одного из увеселительных заведений, он предложил девушке стать ее телохранителем. Она согласилась и в течение определенного времени платила ему по 100 тыс. рублей ежемесячно. Вскоре она осознала, что не нуждается в охране и перестала платить фигуранту.

Злоумышленник после отказа потерпевшей решил завладеть ее деньгами другим способом. Он подделал удостоверение сотрудника ФСБ России, приобрел игрушечный пистолет и предложил своему знакомому помочь в ходе разбойного налёта.

Ворвавшись в квартиру девушки, злоумышленники предъявили поддельное удостоверение, продемонстрировали пистолет и сообщили, что в жилище будет проведен обыск, заранее приготовили пакетик со стиральным порошком, который представили как наркотик.

Налетчики забрали телефоны у потерпевших и потребовали пароли от онлайн-банков, якобы для проверки незаконных транзакций. Они перевели с аккаунтов потерпевших на подконтрольные им счета около 30 тыс. рублей, забрали смартфон и смарт-часы потерпевших.

Приятелей задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов Росгвардии. Оба дали признательные показания и возместили причиненный ущерб. В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу. Налетчики находятся под стражей.

В Перми задержали подозреваемого в ограблении 10-летнего мальчика. Ранее в отдел полиции Свердловского района обратилась его 33-летняя мать и рассказала о случившемся.

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#Происшествия#Пермь#Криминал
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