В Перми двое налетчиков представлялись сотрудниками ФСБ

Один из обвиняемых познакомился с потерпевшей в прошлом году. Будучи охранником одного из увеселительных заведений, он предложил девушке стать ее телохранителем. Она согласилась и в течение определенного времени платила ему по 100 тыс. рублей ежемесячно. Вскоре она осознала, что не нуждается в охране и перестала платить фигуранту.