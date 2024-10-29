В Перми объявили победителей Всероссийского фестиваля RuCode

Глава программного комитета RuCode, директор Высшей школы программной инженерии МФТИ Алексей Малеев заявил об успехе фестиваля, который охватил за все время проведения более 500 тысяч человек. По его словам, это мероприятие показало то, как могут сотрудничать разные школы для обеспечения цифровизации России.