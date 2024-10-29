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Posted 29 октября, 08:34

Published 29 октября, 08:34

Modified 29 октября, 08:34

Updated 29 октября, 08:34

В Перми объявили победителей Всероссийского фестиваля RuCode

В Перми объявили победителей Всероссийского фестиваля RuCode

29 октября 2024, 08:34
Фото: mirs.permkrai.ru.
В Перми завершился Всероссийский фестиваль RuCode — крупный чемпионат России в сфере ИТ и алгоритмического программирования. Мероприятие провело пермское министерство информационного развития и связи при участии Пермского сетевого ИТ-университета.

Участники решали реальные кейсы ИТ-компаний и по итогам соревнований получили предложения о работе.

Почти четыре десятка команд участвовали в хакатоне, а лучших разработчиков выбирали в двух категориях: на краевом и всероссийском уровне. В числе призеров оказались и пермские студенты и школьники. Последние получили преимущество при поступлении в профильные вузы.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что сфера ИТ очень важна для региона и что местные власти хотят сделать Прикамье местом притяжения молодых и амбициозных ИT-специалистов.

Первый замглавы по информационному развитию и связи Пермского края Андрей Хорошев отметил, что алгоритмического программирование — это способность человека мыслить логически, анализировать и решать сложные задачи, поэтому данной дисциплиной стоит заниматься — в этом убеждает практика мероприятий в Пермском крае.

Глава программного комитета RuCode, директор Высшей школы программной инженерии МФТИ Алексей Малеев заявил об успехе фестиваля, который охватил за все время проведения более 500 тысяч человек. По его словам, это мероприятие показало то, как могут сотрудничать разные школы для обеспечения цифровизации России.

Поддержка ИТ-мероприятий в Пермском крае проходит в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ».

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