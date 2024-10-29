В Перми объявили победителей Всероссийского фестиваля RuCode

Posted 29 октября, 08:34
Published 29 октября, 08:34
Modified 29 октября, 08:34
Updated 29 октября, 08:34
Участники решали реальные кейсы ИТ-компаний и по итогам соревнований получили предложения о работе.
Почти четыре десятка команд участвовали в хакатоне, а лучших разработчиков выбирали в двух категориях: на краевом и всероссийском уровне. В числе призеров оказались и пермские студенты и школьники. Последние получили преимущество при поступлении в профильные вузы.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что сфера ИТ очень важна для региона и что местные власти хотят сделать Прикамье местом притяжения молодых и амбициозных ИT-специалистов.
Первый замглавы по информационному развитию и связи Пермского края Андрей Хорошев отметил, что алгоритмического программирование — это способность человека мыслить логически, анализировать и решать сложные задачи, поэтому данной дисциплиной стоит заниматься — в этом убеждает практика мероприятий в Пермском крае.
Глава программного комитета RuCode, директор Высшей школы программной инженерии МФТИ Алексей Малеев заявил об успехе фестиваля, который охватил за все время проведения более 500 тысяч человек. По его словам, это мероприятие показало то, как могут сотрудничать разные школы для обеспечения цифровизации России.
Поддержка ИТ-мероприятий в Пермском крае проходит в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ».