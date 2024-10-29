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Posted 29 октября, 03:34

Published 29 октября, 03:34

Modified 29 октября, 03:36

Updated 29 октября, 03:36

В Перми на территории объекта культурного наследия расселили аварийный дом

В Перми расселили аварийный дом 1932 года постройки

29 октября 2024, 03:34
Фото: Google maps

В Перми на территории объекта культурного наследия расселили аварийный дом

Дом будут реконструировать.

В Перми расселили четырехэтажный дом 1932 года постройки на ул. Уральской, 79. Здание находится на территории объекта культурного наследия — достопримечательного места «Соцгородок „Рабочий поселок“. Об этом рассказали в администрации города.

Жители дома получили деньги или другое благоустроенное жилье. Признали строение непригодным для проживания 29 июля 2020 года. В доме было 53 жилых помещения площадью 1488,60 кв. метра. В них жили 118 человек. Поскольку дом расположен в границах объекта культурного наследия, он не подлежит сносу, его будут восстанавливать.

Расселение аварийного жилья проходит в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и региональных программ по расселению. В управлении жилищных отношений на ул. Максима Горького, 18, жители могут получить консультацию по вопросам расселения. Можно позвонить по телефонам: 207-50-06, 207-50-19, 207-50-59. Также можно прийти на личный прием. График приёма: понедельник — четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 17:00. Перерыв с 12:00 до 12:48.

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#Пермь#Аварийный дом#Культурное наследие#Жилье#Расселение#Управление жилищных отношений#Нацпроект#Жильё и городская среда#Региональные программы
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