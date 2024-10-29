В Перми расселили аварийный дом 1932 года постройки

Расселение аварийного жилья проходит в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и региональных программ по расселению. В управлении жилищных отношений на ул. Максима Горького, 18, жители могут получить консультацию по вопросам расселения. Можно позвонить по телефонам: 207-50-06, 207-50-19, 207-50-59. Также можно прийти на личный прием. График приёма: понедельник — четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 17:00. Перерыв с 12:00 до 12:48.