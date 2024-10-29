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Posted 29 октября, 16:18

Published 29 октября, 16:18

Modified 29 октября, 16:20

Updated 29 октября, 16:20

В Прикамье в ноябре почти на 4 рубля вырастет минимальный взнос на капремонт

В Прикамье уже в ноябре вырастет взнос на капремонт

29 октября 2024, 16:18

В Прикамье в ноябре почти на 4 рубля вырастет минимальный взнос на капремонт

Сюжет
Коммунальный рай
Повышение планируется почти на треть от сегодняшней величины

С 16 ноября в Пермском крае минимальный взнос на капремонт общего имущества в многоквартирных домах вырастет на 35% — с 10 руб. 71 коп. до 14 руб. 44 коп. за кв. м общей площади квартиры. Об этом сообщают в минЖКХ региона.

«Введение новой ставки платы позволит продолжить опережающими темпами проводить капитальный ремонт многоквартирных домов и в более короткие сроки улучшать жилищные условия жителей региона», — поясняют необходимость повышения тарифа чиновники.

Следующая индексация тарифа пройдет в конце 2025 года.

Контрольно-счетная палата Пермского края проверила расходование бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов за 2021–2023 годы. Проверка проведена в министерстве ЖКХ Пермского края, администрации города Перми, департаменте ЖКХ, Фонде капремонта.

#Коммунальный рай#Экономика#Пермь#Жкх#Тарифы жкх
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