В Прикамье уже в ноябре вырастет взнос на капремонт

Posted 29 октября, 16:18
Published 29 октября, 16:18
Modified 29 октября, 16:20
Updated 29 октября, 16:20
С 16 ноября в Пермском крае минимальный взнос на капремонт общего имущества в многоквартирных домах вырастет на 35% — с 10 руб. 71 коп. до 14 руб. 44 коп. за кв. м общей площади квартиры. Об этом сообщают в минЖКХ региона.
«Введение новой ставки платы позволит продолжить опережающими темпами проводить капитальный ремонт многоквартирных домов и в более короткие сроки улучшать жилищные условия жителей региона», — поясняют необходимость повышения тарифа чиновники.
Следующая индексация тарифа пройдет в конце 2025 года.
Контрольно-счетная палата Пермского края проверила расходование бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов за 2021–2023 годы. Проверка проведена в министерстве ЖКХ Пермского края, администрации города Перми, департаменте ЖКХ, Фонде капремонта.