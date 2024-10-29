В Прикамье уже в ноябре вырастет взнос на капремонт

С 16 ноября в Пермском крае минимальный взнос на капремонт общего имущества в многоквартирных домах вырастет на 35% — с 10 руб. 71 коп. до 14 руб. 44 коп. за кв. м общей площади квартиры. Об этом сообщают в минЖКХ региона.