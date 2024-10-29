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Posted 29 октября, 14:18

Published 29 октября, 14:18

Modified 29 октября, 14:20

Updated 29 октября, 14:20

В Прикамье до 7100 рублей подорожает трудовой патент для иностранцев

В Прикамье вырастет стоимость трудового патента для иностранцев

29 октября 2024, 14:18
Фото: 1MI.

В Прикамье до 7100 рублей подорожает трудовой патент для иностранцев

Относительно нынешней стоимости подорожание достигнет 30%.

В Пермском крае впервые будет повышена стоимость патента для трудовых мигрантов. Об этом информирует пресс-служба Законодательного собрания региона.

Краевой парламент рассмотрит проект закона о стоимости патента для иностранных граждан на 2025 год в ноябре.

Ежегодно стоимость патента рассчитывается из трёх составляющих: фиксированного платежа в размере 1200 рублей, регионального коэффициента, устанавливаемого законом края, и коэффициента-дефлятора, который определяет министерство экономического развития Российской Федерации.

В 2025 году стоимость патента увеличится более чем на 30% по сравнению с 2024 годом (5200 рублей) и составит 7100 рублей. Это произойдёт из-за повышения регионального коэффициента и коэффициента-дефлятора.

Как отмечают в краевом парламенте, сегодня стоимость патента в Прикамье одна из самых низких в ПФО.

Завершено расследование уголовного дела в отношении двоих братьев из Краснокамска, 35 и 33 лет. Они уличены в фиктивной постановке на учет 158 иностранцев.

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#Экономика#Законодательное собрание#Мигранты
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