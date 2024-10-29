В Прикамье вырастет стоимость трудового патента для иностранцев

Posted 29 октября, 14:18
Published 29 октября, 14:18
Modified 29 октября, 14:20
Updated 29 октября, 14:20
В Пермском крае впервые будет повышена стоимость патента для трудовых мигрантов. Об этом информирует пресс-служба Законодательного собрания региона.
Краевой парламент рассмотрит проект закона о стоимости патента для иностранных граждан на 2025 год в ноябре.
Ежегодно стоимость патента рассчитывается из трёх составляющих: фиксированного платежа в размере 1200 рублей, регионального коэффициента, устанавливаемого законом края, и коэффициента-дефлятора, который определяет министерство экономического развития Российской Федерации.
В 2025 году стоимость патента увеличится более чем на 30% по сравнению с 2024 годом (5200 рублей) и составит 7100 рублей. Это произойдёт из-за повышения регионального коэффициента и коэффициента-дефлятора.
Как отмечают в краевом парламенте, сегодня стоимость патента в Прикамье одна из самых низких в ПФО.
Завершено расследование уголовного дела в отношении двоих братьев из Краснокамска, 35 и 33 лет. Они уличены в фиктивной постановке на учет 158 иностранцев.