В РЭО назвали регионы, где не хватает контейнеров для ТКО

Согласно результатам еженедельного мониторинга обеспеченности регионов контейнерами, в Карачаево-Черкесии показатель дефицита мусорных баков составляет 38 процентов (требуется 1500 единиц). В Дагестане этот показатель 49 процентов (17,7 тысячи), в Ингушетии — 44 процента (547 единиц). По республикам Тыва и Бурятия информация отсутствует. Аутсайдерами по обеспеченности контейнерными площадками оказались те же самые регионы. В Карачаево-Черкесии дефицит площадок для ТКО составляет 61 процент (требуется 1700 единиц), в Дагестане — 46 процентов (5162 единицы), в Ингушетии — 64 процента (322 единицы), в Бурятии 65 процентов (6972 единицы), в Тыве — 65 процентов (1110 единиц).