В РЭО назвали регионы, где не хватает контейнеров для ТКО

Posted 29 октября, 11:16
Published 29 октября, 11:16
Modified 29 октября, 11:16
Updated 29 октября, 11:16
Об этом рассказал гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев на заседании межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с ТКО, передает 56orb.ru.
Он напомнил, что на площадке Минприроды России ведется мониторинг текущей ситуации в отрасли обращения с отходами в регионах. Одно из ключевых направлений для проработки — обеспеченность мусорными баками и контейнерными площадками. Данное направление предусматривает оценку текущей ситуации и составление плана по приобретению контейнеров и оборудованию контейнерных площадок.
Согласно результатам еженедельного мониторинга обеспеченности регионов контейнерами, в Карачаево-Черкесии показатель дефицита мусорных баков составляет 38 процентов (требуется 1500 единиц). В Дагестане этот показатель 49 процентов (17,7 тысячи), в Ингушетии — 44 процента (547 единиц). По республикам Тыва и Бурятия информация отсутствует. Аутсайдерами по обеспеченности контейнерными площадками оказались те же самые регионы. В Карачаево-Черкесии дефицит площадок для ТКО составляет 61 процент (требуется 1700 единиц), в Дагестане — 46 процентов (5162 единицы), в Ингушетии — 64 процента (322 единицы), в Бурятии 65 процентов (6972 единицы), в Тыве — 65 процентов (1110 единиц).
Пятнадцать субъектов стали лидерами по обеспеченности мусорными баками. Это Амурская, Архангельская, Вологодская, Кировская, Нижегородская, Кемеровская, Свердловская и Омская области, а также Подмосковье, ХМАО, ЯНАО, республики Башкортостан, Чувашия и Коми.
Для анализа существующей ситуации в субъектах используются данные из ФГИС УТКО. Отмечается, что по стране средний показатель обеспеченности составляет 8,9 контейнерной площадки на 1000 жителей и 17,9 бака для ТКО на 1000 человек. Средний показатель дефицита по регионам составляет 19 процентов по обеспеченности баками для ТКО и 16 процентов — контейнерными площадками.
Замгендиректора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин отметил, что анализ планов по приобретению мусорных баков и созданию контейнерных площадок позволяет сделать вывод о том, что не все руководители обладают информацией о существующем дефиците. В ряде случаев речь идет о плохо выстроенной системе взаимодействия с регоператорами и органами местного самоуправления. В результате такой анализ не проводится вообще.
На данный момент региональным правительствам, органам местного самоуправления и другим участникам отрасли обращения с ТКО необходимо подготовить дорожную карту по обеспечению субъектов баками для сбора отходов и контейнерными площадками.