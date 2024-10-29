В сети пансионатов прокомментировали гибель пенсионеров в Пермском районе

Posted 29 октября, 10:39
Published 29 октября, 10:39
Modified 29 октября, 10:51
Updated 29 октября, 10:51
В сети пансионатов для пожилых людей «Долголетие» прокомментировали новость о гибели двух пенсионеров в учреждении, находящемся в деревне Протасы Пермского района. Региональный директор сети пансионатов Мария Улимова отрицает, что в учреждении могли причинить вред покойным пожилым людям. Ранее Properm.ru стало известно, что два пенсионера скончались вскоре после поступления в учреждение, и их родственники винят в этом ненадлежащие условия содержания постояльцев.
Мария Улимова в разговоре с Properm.ru сообщила, что при поступлении в учреждение пожилая женщина, мать Марии Мазуниной, уже была в истощенном состоянии. Такие пациенты проходят лечение в «Долголетии», их размещают в отдельном крыле, оснащенном в соответствии со всеми требованиями пожарной безопасности. Мария утверждает, что посетители приходят и видят условия, в которых будут проживать их родственники. Сотрудники учреждения проводят экскурсию по корпусу, показывают, как все устроено. Недавно в здании был сделан ремонт и куплена новая мебель. Кроме того, посетителям проговаривают, что уборка комнат и купание проводятся раз в неделю, подмывание лежачих пациентов — ежедневно.
Директор региональной сети пансионатов «Долголетие» не согласна с подозрениями Марии Мазуниной. Она говорит, что все функции пансионата указаны в договоре, который дается для подписания. Учреждение является частным, оно не оказывает медицинские услуги. В случае, если постояльцу требуется скорая медицинская помощь, сотрудники пансионата вызывают «неотложку». Карантин, о котором говорила Мария Мазунина, был введен по инициативе Роспотребнадзора в связи с эпидемиологической ситуацией. По словам директора сети учреждений «Долголетие», перед поступлением в пансионат пожилого мужчины сотрудникам сказали, что у него медикаментозный диабет. При такой форме заболевания уколы инсулина не нужны. Но оказалось, что инъекции инсулина все же понадобились, хотя об этом родственники мужчины не предупредили.
Кроме того, в «Долголетии» не размещают людей, которые отказываются от еды. Если человек перестает есть, ему вызывают скорую помощь и госпитализируют в больницу, утверждает руководитель сети. По словам Марии Улимовой, пансионат не является медицинским учреждением, если человеку нужна постоянная врачебная помощь, его следует направлять в больницу, а не в пансионат. В причинах случившегося будут разбираться надзорные органы, и администрация сети пансионатов готова с ними сотрудничать и доказывать свою позицию.