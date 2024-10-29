В сети пансионатов прокомментировали гибель пенсионеров в Пермском районе

Директор региональной сети пансионатов «Долголетие» не согласна с подозрениями Марии Мазуниной. Она говорит, что все функции пансионата указаны в договоре, который дается для подписания. Учреждение является частным, оно не оказывает медицинские услуги. В случае, если постояльцу требуется скорая медицинская помощь, сотрудники пансионата вызывают «неотложку». Карантин, о котором говорила Мария Мазунина, был введен по инициативе Роспотребнадзора в связи с эпидемиологической ситуацией. По словам директора сети учреждений «Долголетие», перед поступлением в пансионат пожилого мужчины сотрудникам сказали, что у него медикаментозный диабет. При такой форме заболевания уколы инсулина не нужны. Но оказалось, что инъекции инсулина все же понадобились, хотя об этом родственники мужчины не предупредили.