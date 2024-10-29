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Posted 29 октября, 10:39

Published 29 октября, 10:39

Modified 29 октября, 10:51

Updated 29 октября, 10:51

В сети пансионатов высказались о гибели двух пенсионеров в Пермском районе

В сети пансионатов прокомментировали гибель пенсионеров в Пермском районе

29 октября 2024, 10:39
Фото: скриншот видео.

В сети пансионатов высказались о гибели двух пенсионеров в Пермском районе

Директор сети учреждений говорит, что пациенты уже находились в истощенном состоянии.

В сети пансионатов для пожилых людей «Долголетие» прокомментировали новость о гибели двух пенсионеров в учреждении, находящемся в деревне Протасы Пермского района. Региональный директор сети пансионатов Мария Улимова отрицает, что в учреждении могли причинить вред покойным пожилым людям. Ранее Properm.ru стало известно, что два пенсионера скончались вскоре после поступления в учреждение, и их родственники винят в этом ненадлежащие условия содержания постояльцев.

Мария Улимова в разговоре с Properm.ru сообщила, что при поступлении в учреждение пожилая женщина, мать Марии Мазуниной, уже была в истощенном состоянии. Такие пациенты проходят лечение в «Долголетии», их размещают в отдельном крыле, оснащенном в соответствии со всеми требованиями пожарной безопасности. Мария утверждает, что посетители приходят и видят условия, в которых будут проживать их родственники. Сотрудники учреждения проводят экскурсию по корпусу, показывают, как все устроено. Недавно в здании был сделан ремонт и куплена новая мебель. Кроме того, посетителям проговаривают, что уборка комнат и купание проводятся раз в неделю, подмывание лежачих пациентов — ежедневно.

Директор региональной сети пансионатов «Долголетие» не согласна с подозрениями Марии Мазуниной. Она говорит, что все функции пансионата указаны в договоре, который дается для подписания. Учреждение является частным, оно не оказывает медицинские услуги. В случае, если постояльцу требуется скорая медицинская помощь, сотрудники пансионата вызывают «неотложку». Карантин, о котором говорила Мария Мазунина, был введен по инициативе Роспотребнадзора в связи с эпидемиологической ситуацией. По словам директора сети учреждений «Долголетие», перед поступлением в пансионат пожилого мужчины сотрудникам сказали, что у него медикаментозный диабет. При такой форме заболевания уколы инсулина не нужны. Но оказалось, что инъекции инсулина все же понадобились, хотя об этом родственники мужчины не предупредили.

Кроме того, в «Долголетии» не размещают людей, которые отказываются от еды. Если человек перестает есть, ему вызывают скорую помощь и госпитализируют в больницу, утверждает руководитель сети. По словам Марии Улимовой, пансионат не является медицинским учреждением, если человеку нужна постоянная врачебная помощь, его следует направлять в больницу, а не в пансионат. В причинах случившегося будут разбираться надзорные органы, и администрация сети пансионатов готова с ними сотрудничать и доказывать свою позицию.

Родственники пациентов подозревают пансионат в Пермском районе в гибели их близких
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#Происшествия#Общество#Пермь#Пенсионеры#Пансионат
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