Власти подписали контракт на проектирование «Дома музыки» на Заводе Шпагина

Начальная (максимальная) цена контракта составляла около 70 млн рублей, исполнитель предложил выполнить их за 47,5 млн рублей. Согласно документации на портале госзакупок, подрядчик должен приступить к выполнению работ 1 ноября текущего года и завершить их 15 декабря 2025 года. Победитель аукциона обязан спроектировать универсальный театрально-музыкальный комплекс «Дом музыки», который разместится в бывшем цехе №4 завода Шпагина (здание «Литера А»).