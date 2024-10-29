Власти подписали контракт на проектирование «Дома музыки» на Заводе Шпагина

Posted 29 октября, 07:56
Published 29 октября, 07:56
Modified 29 октября, 07:58
Updated 29 октября, 07:58
Управление капитального строительства Пермского края подписало контракт на проектирование «Дома музыки» на заводе Шпагина. Контракт от 23 октября текущего года размещен на сайте госзакупок. Работы выполнит ООО «Современное проектирование» («Совпро») из Казани.
Начальная (максимальная) цена контракта составляла около 70 млн рублей, исполнитель предложил выполнить их за 47,5 млн рублей. Согласно документации на портале госзакупок, подрядчик должен приступить к выполнению работ 1 ноября текущего года и завершить их 15 декабря 2025 года. Победитель аукциона обязан спроектировать универсальный театрально-музыкальный комплекс «Дом музыки», который разместится в бывшем цехе №4 завода Шпагина (здание «Литера А»).
Ранее «Совпро» разработало проект поликлиники в микрорайоне Молодежный. Как сообщили в Минстрое Прикамья, организация входит в группу компаний «Фортекс», которая раньше была генеральным подрядчиком при строительстве музыкальной школы в Перми.
На прошлой неделе издание «Новый компаньон» сообщило, что региональные власти расторгли контракт с новосибирским ООО «Росинтсталпроект». Контракт предложила разорвать сама компания, договор был прекращен по соглашению сторон.