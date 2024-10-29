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Posted 29 октября, 12:35

Published 29 октября, 12:35

Modified 29 октября, 12:37

Updated 29 октября, 12:37

Военкоматы в России ликвидированы с 2010 года. Это правда?

Военкоматы в России ликвидированы с 2010 года. Это правда?

29 октября 2024, 12:35
Фото: 1MI.
Сюжет
Военкомат
Информацию о ликвидации учреждений активно публикуют в социальных сетях.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В социальных сетях распространяется информация от имени движения «Граждане СССР» (Минюст признал его экстремистской организацией) о том, что все военкоматы в России были ликвидированы еще в 2010 году, а повестка является офертой, то есть, предложением пройти военную службу на контрактной основе.

Информация о ликвидации всех военкоматов не соответствует реальности. В 2009 году была проведена реорганизация 1 тыс. 257 военных комиссариатов, это около 60%. Часть структур объединили и сократили на 662 единицы. Организационно-штатная структура была сокращена, количество военкоматов уменьшилось, но они стали включать в себя отделы.

Не стоит забывать, что сейчас действует указ президента РФ Владимира Путина от 7 декабря 2012 года №1609. Документом утверждены принципы создания военных комиссариатов, порядок обеспечения их деятельности и задачи работы. Он продолжает действовать. Таким образом, распространяемая экстремистским движением «Граждане СССР» информация является недостоверной.

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#Общество#Военкомат
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