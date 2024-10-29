Военкоматы в России ликвидированы с 2010 года. Это правда?

В социальных сетях распространяется информация от имени движения «Граждане СССР» (Минюст признал его экстремистской организацией) о том, что все военкоматы в России были ликвидированы еще в 2010 году, а повестка является офертой, то есть, предложением пройти военную службу на контрактной основе.