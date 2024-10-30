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Posted 30 октября, 08:18

Published 30 октября, 08:18

Modified 30 октября, 08:20

Updated 30 октября, 08:20

Глава СК поручил возбудить дело после гибели двух постояльцев пансионата в Перми

Бастрыкин поручил возбудить дело о небезопасных услугах в пансионате в Прикамье

30 октября 2024, 08:18
Фото: скриншот видеообращения одной из потерпевших..

Глава СК поручил возбудить дело после гибели двух постояльцев пансионата в Перми

Дочь погибшей женщины рассказала, что ее мать умерла вскоре после пребывания в учреждении.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в пансионате «Долголетие» в деревне Протасы Пермского района.

Вскоре после пребывания в учреждении и ненадлежащего ухода, проводимого сотрудниками учреждения, скончались два пенсионера — пожилые мужчина и женщина. По факту случившегося следственные органы СУ СК России по Пермскому краю проводят процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления СК России Денису Головкину возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах.

Вчера, 29 октября, стало известно о гибели двух пенсионеров после пребывания в пансионате «Долголетие», находящемся в Пермском районе. Следователи СК России организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

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#Происшествия#Общество#Пермь#Пенсионеры#Бастрыкин#Уголовное дело#Ск#Александр Бастрыкин
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