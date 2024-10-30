Бастрыкин поручил возбудить дело о небезопасных услугах в пансионате в Прикамье

Вчера, 29 октября, стало известно о гибели двух пенсионеров после пребывания в пансионате «Долголетие», находящемся в Пермском районе. Следователи СК России организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).