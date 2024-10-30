Бастрыкин поручил возбудить дело о небезопасных услугах в пансионате в Прикамье

Posted 30 октября, 08:18
Published 30 октября, 08:18
Modified 30 октября, 08:20
Updated 30 октября, 08:20
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в пансионате «Долголетие» в деревне Протасы Пермского района.
Вскоре после пребывания в учреждении и ненадлежащего ухода, проводимого сотрудниками учреждения, скончались два пенсионера — пожилые мужчина и женщина. По факту случившегося следственные органы СУ СК России по Пермскому краю проводят процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления СК России Денису Головкину возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах.
Вчера, 29 октября, стало известно о гибели двух пенсионеров после пребывания в пансионате «Долголетие», находящемся в Пермском районе. Следователи СК России организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).