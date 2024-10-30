Дмитрий Махонин и Марат Хуснуллин обсудили инфраструктурное развитие Прикамья

В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» выполняются работы на 55 объектах. 40 из них — строительство, реконструкция и ремонт автодорог, на них работы завершены полностью. Ещё 15 объектов — капитальный ремонт и реконструкция мостовых сооружений, работы завершены на 14 из них. В 2025 году по нацпроекту будут возведены и обновлены еще более 60 объектов.