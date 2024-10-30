Дмитрий Махонин и Марат Хуснуллин обсудили инфраструктурное развитие Прикамья

Posted 30 октября, 16:20
Published 30 октября, 16:20
Modified 30 октября, 16:21
Updated 30 октября, 16:21
Сегодня, 30 октября, состоялась рабочая встреча заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина и губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. Ключевыми темами общения стали строительство и обновление дорожной инфраструктуры, реализация проектов комплексного развития территорий, сообщает глава региона в своем телеграм-канале.
«За девять месяцев с начала года ввели в эксплуатацию более 1,2 млн кв. м. Хочу также отметить, что регион показывает хорошие результаты по реализации нацпроекта „Безопасные качественные дороги“: в нормативном состоянии находятся 85% дорог городских агломераций и 78,6% региональных дорог», — сказал Марат Хуснуллин.
Как подчеркнул вице-премьер, Прикамье также использует в своей работе механизмы комплексного развития территорий. На данный момент в Пермском крае заключены почти два десятка договоров о КРТ. За счет привлечения инвестиций планируется переселение жителей из аварийных домов, реновация территорий, а также строительство различных соцучреждений.
В свою очередь Дмитрий Махонин поблагодарил Марата Хуснуллина за поддержку проектов региона.
«Благодаря федеральной поддержке региону удалось за последние годы реализовать множество крупных инфраструктурных проектов в дорожной, строительной, транспортной сферах. При федеральном софинансировании досрочно ввели в эксплуатацию участки трассы ТР-53 и ул. Строителей. Это создает новые возможности для развития Перми и Пермского края», — сказал Дмитрий Манохин.
В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» выполняются работы на 55 объектах. 40 из них — строительство, реконструкция и ремонт автодорог, на них работы завершены полностью. Ещё 15 объектов — капитальный ремонт и реконструкция мостовых сооружений, работы завершены на 14 из них. В 2025 году по нацпроекту будут возведены и обновлены еще более 60 объектов.
Всего дорожный фонд Пермского края в этом году составил более 33 млрд рублей, включая средства инфраструктурного бюджетного кредита и специальных казначейских кредитов.
Отдельно стороны обсудили работу по комплексному развитию населенных пунктов в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».