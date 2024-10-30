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Posted 30 октября, 03:21

Published 30 октября, 03:21

Modified 30 октября, 03:55

Updated 30 октября, 03:55

До конца ноября в Перми уберут на зимовку мобильное озеленение

До конца ноября в Перми уберут на зимовку мобильное озеленение

30 октября 2024, 03:21
Фото: МКУ Горзеленстрой.
Работы выполняет МКУ «ГорЗеленСтрой».

Работники МКУ «ГорЗеленСтрой» совместно с подрядчиками начали вывоз мобильного озеленения в питомник «Хмели», в котором растения будут сохраняться до весны. Работы планируется завершить до конца ноября, сообщили в мэрии.

В этом году на территории Перми установили свыше 700 кадок с деревьями, кустарниками и цветами. В городе разместили 333 кашпо с декоративными растениями и 372 кашпо с деревьями и кустарниками.

Мобильное озеленение в этом году появилось на ул. Ленина, Крисанова, в сквере Решетникова. Цветы стали украшением ул. Ленина, Борчанинова, Героев Хасана и прилегающей территории учреждений у СК им. «Сухарева», Дом Молодежи, ДК им. А. Г. Солдатова.

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#Пермь#Деревья#Город#Цветы#Озеленение#Борчанинова#Кустарники#Улица Крисанова
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