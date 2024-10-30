Федеральные власти спишут с Прикамья долг по бюджетным кредитам почти на 744 миллиона

Всего в перечне указано 25 регионов, в их числе Республики Башкортостан и Татарстан, Ярославская и Московская области, а также Алтайский и Краснодарский края и другие. Общая сумма списанной задолженности составит 25,9 млрд рублей. «Власти этих российских субъектов активно развивают транспортную, энергетическую и коммунальную инфраструктуру, необходимую для запуска новых инвестпроектов, поэтому имеют право на списание задолженности», — гласит текст документа.