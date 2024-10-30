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Posted 30 октября, 05:50

Published 30 октября, 05:50

Modified 30 октября, 05:52

Updated 30 октября, 05:52

С Пермского края спишут долг по бюджетным кредитам почти на 744 млн рублей

Федеральные власти спишут с Прикамья долг по бюджетным кредитам почти на 744 миллиона

30 октября 2024, 05:50
Фото: ideogram.ai.

С Пермского края спишут долг по бюджетным кредитам почти на 744 млн рублей

Сюжет
Правительство рф
Всего в перечне правительства РФ значится 25 регионов.

Правительство России спишет с Пермского края около 744 млн рублей долгов по бюджетным кредитам. Распоряжение от 28 октября 2024 года подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и размещено на сайте кабмина.

Всего в перечне указано 25 регионов, в их числе Республики Башкортостан и Татарстан, Ярославская и Московская области, а также Алтайский и Краснодарский края и другие. Общая сумма списанной задолженности составит 25,9 млрд рублей. «Власти этих российских субъектов активно развивают транспортную, энергетическую и коммунальную инфраструктуру, необходимую для запуска новых инвестпроектов, поэтому имеют право на списание задолженности», — гласит текст документа.

Программа списания задолженности регионов по бюджетным кредитам стартовала в конце 2020 года. Ликвидация части долгов распространяется на инвестиционные проекты, запускаемые в приоритетных отраслях, например, таких как сельское хозяйство, жилищное и дорожное строительство, и другие.

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#Общество#Пермь#Правительство рф#Мишустин#Правительство#Инвестиционные проекты
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