Федеральные власти спишут с Прикамья долг по бюджетным кредитам почти на 744 миллиона

Posted 30 октября, 05:50
Published 30 октября, 05:50
Modified 30 октября, 05:52
Updated 30 октября, 05:52
Правительство России спишет с Пермского края около 744 млн рублей долгов по бюджетным кредитам. Распоряжение от 28 октября 2024 года подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и размещено на сайте кабмина.
Всего в перечне указано 25 регионов, в их числе Республики Башкортостан и Татарстан, Ярославская и Московская области, а также Алтайский и Краснодарский края и другие. Общая сумма списанной задолженности составит 25,9 млрд рублей. «Власти этих российских субъектов активно развивают транспортную, энергетическую и коммунальную инфраструктуру, необходимую для запуска новых инвестпроектов, поэтому имеют право на списание задолженности», — гласит текст документа.
Программа списания задолженности регионов по бюджетным кредитам стартовала в конце 2020 года. Ликвидация части долгов распространяется на инвестиционные проекты, запускаемые в приоритетных отраслях, например, таких как сельское хозяйство, жилищное и дорожное строительство, и другие.