Фестиваль науки «Prof-Выбор» состоится на выставке «Образование и карьера»

Posted 30 октября, 12:50
Published 30 октября, 12:50
Modified 30 октября, 12:50
Updated 30 октября, 12:50
Участники фестиваля смогут узнать, как учесть востребованность, личные интересы и пожелания родителей при выборе профессии, а также о том, что профессиональные возможности значительно шире, чем кажется на первый взгляд.
Организаторами этого уникального мероприятия выступили ПГГПУ и дирекция межвузовского кампуса «Будущее Пармы», который создается в рамках национального проекта «Наука и университеты». Участие в фестивале смогут принять обучающиеся и молодые специалисты по социально-гуманитарному и естественно-научному направлениям.
Общение с известными учеными, руководителями предприятий и медиахолдингов, представителями вузов-бенефициаров кампуса «Будущее Пармы» поможет составить собственный профориентационный маршрут в Пермском крае.
Выставка-форум учебных заведений, предприятий и образовательных технологий «Образование и карьера» состоится в Перми в КВЦ «Пермь Экспо» с 7 по 10 ноября. Форум займет второй этаж здания. Здесь школьники, студенты колледжей и техникумов, а также их родители смогут узнать о возможностях получения образования, развития научного потенциала и создания карьеры в регионе. В этом году в нём участвуют более 100 образовательных учреждений и предприятий региона.
В рамках выставки запланировано проведение большого количества мероприятий деловой программы, среди которых мастер-классы, интеллектуальные игры и многое другое. Раиса Кассина, глава краевого Минобрнауки, проведет специальное родительское собрание, где расскажет о перспективах профессионального развития школьников в Пермском крае.
С подробной программой выставки можно ознакомиться на сайте.