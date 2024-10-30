Фестиваль науки «Prof-Выбор» состоится на выставке «Образование и карьера»

Выставка-форум учебных заведений, предприятий и образовательных технологий «Образование и карьера» состоится в Перми в КВЦ «Пермь Экспо» с 7 по 10 ноября. Форум займет второй этаж здания. Здесь школьники, студенты колледжей и техникумов, а также их родители смогут узнать о возможностях получения образования, развития научного потенциала и создания карьеры в регионе. В этом году в нём участвуют более 100 образовательных учреждений и предприятий региона.