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Posted 30 октября, 12:50

Published 30 октября, 12:50

Modified 30 октября, 12:50

Updated 30 октября, 12:50

Фестиваль науки «Prof-Выбор» состоится на выставке «Образование и карьера»

Фестиваль науки «Prof-Выбор» состоится на выставке «Образование и карьера»

30 октября 2024, 12:50
Фото: Выставочное объединение PRO EXPO («Пермская ярмарка»).
В рамках выставки «Образование и карьера» 7 ноября состоится фестиваль науки «Prof-Выбор» для студентов и школьников.

Участники фестиваля смогут узнать, как учесть востребованность, личные интересы и пожелания родителей при выборе профессии, а также о том, что профессиональные возможности значительно шире, чем кажется на первый взгляд.

Организаторами этого уникального мероприятия выступили ПГГПУ и дирекция межвузовского кампуса «Будущее Пармы», который создается в рамках национального проекта «Наука и университеты». Участие в фестивале смогут принять обучающиеся и молодые специалисты по социально-гуманитарному и естественно-научному направлениям.

Общение с известными учеными, руководителями предприятий и медиахолдингов, представителями вузов-бенефициаров кампуса «Будущее Пармы» поможет составить собственный профориентационный маршрут в Пермском крае.

Выставка-форум учебных заведений, предприятий и образовательных технологий «Образование и карьера» состоится в Перми в КВЦ «Пермь Экспо» с 7 по 10 ноября. Форум займет второй этаж здания. Здесь школьники, студенты колледжей и техникумов, а также их родители смогут узнать о возможностях получения образования, развития научного потенциала и создания карьеры в регионе. В этом году в нём участвуют более 100 образовательных учреждений и предприятий региона.

В рамках выставки запланировано проведение большого количества мероприятий деловой программы, среди которых мастер-классы, интеллектуальные игры и многое другое. Раиса Кассина, глава краевого Минобрнауки, проведет специальное родительское собрание, где расскажет о перспективах профессионального развития школьников в Пермском крае.

С подробной программой выставки можно ознакомиться на сайте.

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