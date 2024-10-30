Из опасного пансионата в Мотовилихе вывезли четыре десятка стариков

Как официально сообщают в прокуратуре, в ходе проверки было установлено, что в нарушение требований законодательства о пожарной безопасности на лестничных клетках здания частного дома престарелых хранятся горючие материалы, не закрыты участки открыто проложенных электрических кабелей и проводов. Проживающие граждане не обеспечены в необходимом количестве постельными принадлежностями, полотенцами, отмечены также нарушения при организации питания и медицинского обслуживания.