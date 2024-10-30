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Posted 30 октября, 08:08

Published 30 октября, 08:08

Modified 30 октября, 11:32

Updated 30 октября, 11:32

Из опасного пансионата в Мотовилихе вывезли четыре десятка стариков

Из опасного пансионата в Мотовилихе вывезли четыре десятка стариков

30 октября 2024, 08:08
Фото: Яндекс-панорама.
Пансионат «Надежда» некоторое время назад проверяла прокуратура.

Мотовилихинский районный суд по требованию прокуратуры закрыли небезопасный для пребывания людей пансионат «Надежда». Ранее в частном доме «Престарелых» были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии, социальной защите, лицензировании. После чего прокуратура направила иск о запрете деятельности по предоставлению социальных услуг в данном приюте.

Вместе с судебными приставами, при участии специалистов регионального Министерства труда и социального развития 33 постояльца «Надежды» временно размещены в государственных социальных и медицинских учреждениях, семь граждан переданы родственникам.

Сетевой пансионат «Надежда», расположенный на Малой Висимской, 10 в Перми, судя по информации на странице в интернете, оказывает услуги по стационарному социальному обслуживанию пенсионеров, инвалидов. Стоимость суток пребывания в пансионатах, связанных с предпринимателем Романом Ляпенковым, судя по информации на сайтах, во всех регионах составляет 850 рублей.

Как официально сообщают в прокуратуре, в ходе проверки было установлено, что в нарушение требований законодательства о пожарной безопасности на лестничных клетках здания частного дома престарелых хранятся горючие материалы, не закрыты участки открыто проложенных электрических кабелей и проводов. Проживающие граждане не обеспечены в необходимом количестве постельными принадлежностями, полотенцами, отмечены также нарушения при организации питания и медицинского обслуживания.

Прокуратура просит закрыть «Надежду». В Перми опять нашли опасный дом престарелых
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#Общество#Суд#Пермь#Пермский край
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