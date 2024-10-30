К концу недели в Пермском крае может образоваться постоянный снежный покров

В среднем за последние десятилетия снег ложился и не таял в Прикамье 8 ноября. В этом году, если снег будет выпадать со 2 по 4 ноября и не растает, то устойчивый снежный покров сформируется на неделю раньше нормы. Интересно, что в прошлые годы первый снежный покров изредка сохранялся до прихода зимы, — например, так было в 2016 году.