К концу недели в Пермском крае может образоваться постоянный снежный покров

Posted 30 октября, 11:23
Published 30 октября, 11:23
Modified 30 октября, 11:25
Updated 30 октября, 11:25
В Пермском крае во второй половине этой недели может установиться постоянный снежный покров, который сохранится до зимы. Также начнется метеорологическая зима — это переход средней суточной температуры воздуха через 0˚, после которого сумма накопленных отрицательных температур превышает сумму положительных температур.
Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, средняя дата установления первого снежного покрова — 9 октября. В этом году первый снежный покров на метеостанции Пермь в Архиерейке наблюдали 10 октября, что почти соответствует норме. Средняя дата прихода метеорологической зимы в Прикамье за последние 43 года — 31 октября. Ученые ожидают, что в нынешнем году это произойдет на пару дней позже нормы, то есть, в самом начале ноября.
В среднем за последние десятилетия снег ложился и не таял в Прикамье 8 ноября. В этом году, если снег будет выпадать со 2 по 4 ноября и не растает, то устойчивый снежный покров сформируется на неделю раньше нормы. Интересно, что в прошлые годы первый снежный покров изредка сохранялся до прихода зимы, — например, так было в 2016 году.