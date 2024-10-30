«Камский кабель» попал под санкции США

В июне Европейский союз ввел новые санкции против российской газовой отрасли, включая ограничение на перевалку СПГ в портах Европы. Будущее крупных проектов по сжижению природного газа в России оказалось под серьезным вопросом, так как оборудование и инвестиции для новых заводов по СПГ попали под санкционное эмбарго.