Posted 30 октября, 15:58
Published 30 октября, 15:58
Modified 30 октября, 16:00
Updated 30 октября, 16:00
ООО «Камский кабель» попал под санкции США. В расширенном санкционном списке, который сегодня обнародовал американский Минфин, «Камский кабель» значится как «производитель проводов и кабелей для российского авиа- и судостроения.
Всего под санкции попали почти 400 организаций и человек, «имеющих важное значение для военных усилий России», объявил госсекретарь Энтони Блинкен.
В санкционный список вошли пять российских замминистров, граждане Беларуси, Китая, Индии, Турции, Швейцарии и Чили.
Среди юрлиц отметим производителя шин «Кордиант», Московский авиационный институт (МАИ), «дочки» госкомпании «Росатом» — «Росатом Цифровые решения» и «Росатом микроэлектроника».
В июне Европейский союз ввел новые санкции против российской газовой отрасли, включая ограничение на перевалку СПГ в портах Европы. Будущее крупных проектов по сжижению природного газа в России оказалось под серьезным вопросом, так как оборудование и инвестиции для новых заводов по СПГ попали под санкционное эмбарго.