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Posted 30 октября, 15:58

Published 30 октября, 15:58

Modified 30 октября, 16:00

Updated 30 октября, 16:00

Пермское предприятие «Камский кабель» попало под санкции США

«Камский кабель» попал под санкции США

30 октября 2024, 15:58
Фото: properm.ru.

Пермское предприятие «Камский кабель» попало под санкции США

Сюжет
Военная операция на Украине
Расширенный список был опубликован Минфином США

ООО «Камский кабель» попал под санкции США. В расширенном санкционном списке, который сегодня обнародовал американский Минфин, «Камский кабель» значится как «производитель проводов и кабелей для российского авиа- и судостроения.

Всего под санкции попали почти 400 организаций и человек, «имеющих важное значение для военных усилий России», объявил госсекретарь Энтони Блинкен.

В санкционный список вошли пять российских замминистров, граждане Беларуси, Китая, Индии, Турции, Швейцарии и Чили.

Среди юрлиц отметим производителя шин «Кордиант», Московский авиационный институт (МАИ), «дочки» госкомпании «Росатом» — «Росатом Цифровые решения» и «Росатом микроэлектроника».

В июне Европейский союз ввел новые санкции против российской газовой отрасли, включая ограничение на перевалку СПГ в портах Европы. Будущее крупных проектов по сжижению природного газа в России оказалось под серьезным вопросом, так как оборудование и инвестиции для новых заводов по СПГ попали под санкционное эмбарго.

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#Военная операция на Украине#Экономика#Санкции сша#Санкции#Санкции ЕС
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