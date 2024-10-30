properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября, 08:39

Published 30 октября, 08:39

Modified 30 октября, 08:41

Updated 30 октября, 08:41

МЧС Прикамья: днем 31 октября в регионе ожидаются мокрый снег и сильный ветер

МЧС предупреждает о мокром снеге и сильном ветре в Пермском крае

30 октября 2024, 08:39
Фото: ideogram.ai.

МЧС Прикамья: днем 31 октября в регионе ожидаются мокрый снег и сильный ветер

Особенно внимательными следует быть на дорогах и при обращении с электроприборами.

Завтра днем, 31 октября, в отдельных районах Пермского края ожидаются гололед, налипание мокрого снега на провода, а также порывы ветра до 17 м/с.

Из-за ухудшения погоды жителям региона рекомендуется стараться избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями. Также нужно не парковать автомобили рядом с ними.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю просят жителей региона при авариях на сетях электроснабжения отключать от сети все электроприборы и соблюдать правила пожарной безопасности. Водителям следует отказаться от резких маневров и торможений, а также не превышать скорость движения. Пешеходам необходимо быть особенно осторожными при переходе проезжей части. Если вы стали свидетелем или участником происшествия, немедленно позвоните экстренным службам по номерам 01, 101 или 112.

Читайте также:
Мокрый снег и сильный ветер ожидаются завтра в Пермском краеНеделя в Пермском крае завершится туманом и гололедицейВ МЧС предупредили жителей Прикамья о гололедице и тумане
#Мчс пермского края#Пермь#Погода#Мчс#Снег#Ветер
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика