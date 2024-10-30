МЧС предупреждает о мокром снеге и сильном ветре в Пермском крае

В ГУ МЧС России по Пермскому краю просят жителей региона при авариях на сетях электроснабжения отключать от сети все электроприборы и соблюдать правила пожарной безопасности. Водителям следует отказаться от резких маневров и торможений, а также не превышать скорость движения. Пешеходам необходимо быть особенно осторожными при переходе проезжей части. Если вы стали свидетелем или участником происшествия, немедленно позвоните экстренным службам по номерам 01, 101 или 112.