МЧС предупреждает о мокром снеге и сильном ветре в Пермском крае

Posted 30 октября, 08:39
Published 30 октября, 08:39
Modified 30 октября, 08:41
Updated 30 октября, 08:41
Завтра днем, 31 октября, в отдельных районах Пермского края ожидаются гололед, налипание мокрого снега на провода, а также порывы ветра до 17 м/с.
Из-за ухудшения погоды жителям региона рекомендуется стараться избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями. Также нужно не парковать автомобили рядом с ними.
В ГУ МЧС России по Пермскому краю просят жителей региона при авариях на сетях электроснабжения отключать от сети все электроприборы и соблюдать правила пожарной безопасности. Водителям следует отказаться от резких маневров и торможений, а также не превышать скорость движения. Пешеходам необходимо быть особенно осторожными при переходе проезжей части. Если вы стали свидетелем или участником происшествия, немедленно позвоните экстренным службам по номерам 01, 101 или 112.