На новом железнодорожном мосту через Каму в Перми установлено 29 опор

Posted 30 октября, 12:29
Published 30 октября, 12:29
Modified 30 октября, 12:31
Updated 30 октября, 12:31
На эстакадных подходах нового железнодорожного мостового перехода через Каму в Перми установлено уже больше половины опор — из 51 построено 29. Кадры с места строительства публикует пресс-служба Свердловской железной дороги.
В данный момент ведётся монтаж пролётных строений, а в русловой части рабочие приступили к бетонированию опор. Сейчас из 13 готовы уже две, продолжаются работы ещё по четырём опорам.
На правом берегу возвели железнодорожный мост через реку Гайву. Он станет частью пути, который соединит эстакадный подход моста через Каму со ст. Кабельная. На станции проводится реконструкция железнодорожных путей и контактной сети.
Мост является частью Северного железнодорожного обхода Перми и позволит перенаправить движение поездов Углеуральского и Чусовского направлений в обход плотины Камской ГЭС. Длина мостового перехода — 2 862 м, включая эстакадные подходы. Строительство ведётся с технологического моста, который специально возводится через Каму.
Завершить все работы планируется в 2028 году. Реализация проекта позволит обеспечить пропуск прогнозируемого объема грузов с промышленных предприятий Березниковско-Соликамского узла на Транссиб и оптимизировать перевозочный процесс.