На пожаре в Губахе пострадал человек

Posted 30 октября, 08:17
Published 30 октября, 08:17
Modified 30 октября, 10:09
Updated 30 октября, 10:09
В городе Губаха Пермского края 29 октября на пожаре пострадал человек. О пожаре экстренным службам стало известно в 00:15.
Как сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе МЧС России, на место происшествия прибыли 21 спасатель и пять единиц пожарной техники. Выяснилось, что горит многоквартирный жилой дом.
Погибших нет. Самостоятельно эвакуировались из помещения три человека, в том числе один ребенок. Пожарные спасли шесть человек, их вывели на свежий воздух с помощью спасательного устройства по лестничному маршу.
Локализовано горение в 00:22, ликвидировано — в 00:23. Площадь пожара — 2 кв. м. Проводится проверка, причина пожара выясняется.