properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября, 08:17

Published 30 октября, 08:17

Modified 30 октября, 10:09

Updated 30 октября, 10:09

На пожаре в Губахе пострадал человек

На пожаре в Губахе пострадал человек

30 октября 2024, 08:17
Фото: МЧС по Пермскому краю.
Сюжет
Эвакуация
Пожарные вывели из горящего помещения шесть человек.

В городе Губаха Пермского края 29 октября на пожаре пострадал человек. О пожаре экстренным службам стало известно в 00:15.

Как сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе МЧС России, на место происшествия прибыли 21 спасатель и пять единиц пожарной техники. Выяснилось, что горит многоквартирный жилой дом.

Погибших нет. Самостоятельно эвакуировались из помещения три человека, в том числе один ребенок. Пожарные спасли шесть человек, их вывели на свежий воздух с помощью спасательного устройства по лестничному маршу.

Локализовано горение в 00:22, ликвидировано — в 00:23. Площадь пожара — 2 кв. м. Проводится проверка, причина пожара выясняется.

Читайте также:
В Перми 15 октября состоятся пожарно-тактические ученияБастрыкин запросил доклад по ситуации с разрушающимся домом в ЧайковскомНа пожаре в Барде пострадал человек
#Пермский край#Происшествие#Пожар#Эвакуация#Губаха#Проверка#Спасение#Многоквартирный дом#Ликвидация#Пострадавший#Пресс-служба
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика