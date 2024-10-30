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Posted 30 октября, 13:54

Published 30 октября, 13:54

Modified 30 октября, 13:56

Updated 30 октября, 13:56

В Перми в раскопе на шоссе Космонавтов погиб рабочий

На шоссе Космонавтов в Перми произошел смертельный несчастный случай

30 октября 2024, 13:54
Фото: СУ СК России по Пермскому краю.

В Перми в раскопе на шоссе Космонавтов погиб рабочий

Сюжет
Коммунальный рай
В раскопе погиб рабочий, проводивший там монтаж.

Во время ремонта уличной дорожной сети на шоссе Космонавтов в Перми произошел несчастный случай, в результате которого погиб рабочий, выполнявший монтажные работы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

На место происшествия выехали прокурор Дзержинского района Алексей Костарев и его заместитель Максим Девятов.

В настоящее время Следственный отдел по Дзержинскому району г. Перми СУ СК России проводит доследственную проверку по данному факту. Результаты проверки, а также расследование Государственной инспекцией труда Пермского края обстоятельств произошедшего и соблюдения требований безопасности и охраны труда, находятся на контроле прокуратуры района.

При выявлении нарушений со стороны работодателя, прокуратура района даст им соответствующую оценку и примет меры реагирования.

В понедельник, 14 октября, в 10 км от села Акташ на горном хребте «Карагайский» организованная группа студентов Новосибирского государственного университета попала под камнепад. В результате инцидента погибла 18-летняя жительница Бердска Новосибирской области, пострадали 23-летняя жительница Иркутской области и 21-летний пермяк.

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