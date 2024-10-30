На шоссе Космонавтов в Перми произошел смертельный несчастный случай

В настоящее время Следственный отдел по Дзержинскому району г. Перми СУ СК России проводит доследственную проверку по данному факту. Результаты проверки, а также расследование Государственной инспекцией труда Пермского края обстоятельств произошедшего и соблюдения требований безопасности и охраны труда, находятся на контроле прокуратуры района.