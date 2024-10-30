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Posted 30 октября, 11:27

Published 30 октября, 11:27

Modified 30 октября, 11:28

Updated 30 октября, 11:28

Несовершеннолетний пермяк-курьер мошенников поживился 900 тыс. рублей

Несовершеннолетний пермяк лишил пенсионеров почти миллиона рублей

30 октября 2024, 11:27
Фото: Изображение Midjourney.

Несовершеннолетний пермяк-курьер мошенников поживился 900 тыс. рублей

Дело курьера мошенников передано в суд.

В суд передано дело несовершеннолетнего пермяка-курьера мошенников. Он лишил пенсионеров более чем 900 тыс. рублей, сообщают в краевой прокуратуре.

Молодой человек в сговоре с неустановленными пока сообщниками, звонил пенсионерам, представляясь их родственником, попавшим в беду, а также лицом, которое может оказать помощь в решении возникших проблем, требуя от потерпевших денежные средства.

В результате потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 900 тыс. рублей.

Прокуратура Мотовилихинского района Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого по ч. ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба и в крупном размере).

Уголовное дело направлено в Мотовилихинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

Ранее двоих жителей Дзержинского района признали виновными в мошенничестве в составе организованной группы (ч.ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ).

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#Общество#Пермь#Мошенничество#Мошенники
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