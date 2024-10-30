Несовершеннолетний пермяк лишил пенсионеров почти миллиона рублей

Posted 30 октября, 11:27
Published 30 октября, 11:27
Modified 30 октября, 11:28
Updated 30 октября, 11:28
В суд передано дело несовершеннолетнего пермяка-курьера мошенников. Он лишил пенсионеров более чем 900 тыс. рублей, сообщают в краевой прокуратуре.
Молодой человек в сговоре с неустановленными пока сообщниками, звонил пенсионерам, представляясь их родственником, попавшим в беду, а также лицом, которое может оказать помощь в решении возникших проблем, требуя от потерпевших денежные средства.
В результате потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 900 тыс. рублей.
Прокуратура Мотовилихинского района Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого по ч. ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба и в крупном размере).
Уголовное дело направлено в Мотовилихинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.
Ранее двоих жителей Дзержинского района признали виновными в мошенничестве в составе организованной группы (ч.ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ).