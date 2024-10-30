Новый участок набережной в Перми готов на 35%

Сейчас пляж засыпают песчано-гравийной смесью, устанавливают лестницы и монолитный цоколь, бетонируют секции и шлифуют их поверхности. Также идет проводят инженерные сети, отсыпают променадную часть, бетонируют подпорные стены, а также обустраивают металлокаркас, ливневую канализацию и проводят земляные работы.