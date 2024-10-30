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Posted 30 октября, 09:46

Published 30 октября, 09:46

Modified 30 октября, 09:48

Updated 30 октября, 09:48

В Перми обустройство нового участка набережной выполнено на 35%

Новый участок набережной в Перми готов на 35%

30 октября 2024, 09:46
Фото: телеграм-канал Эдуарда Соснина.

В Перми обустройство нового участка набережной выполнено на 35%

Сюжет
Мотовилихинские заводы
Работы по строительству объекта продолжатся и зимой.

Обустройство нового участка набережной — от ТЦ «Речник» до ООО «Мотовилихинские заводы» — в Перми выполнено на 35%. Об этом сообщил глава краевой столицы Эдуард Соснин.

Сейчас пляж засыпают песчано-гравийной смесью, устанавливают лестницы и монолитный цоколь, бетонируют секции и шлифуют их поверхности. Также идет проводят инженерные сети, отсыпают променадную часть, бетонируют подпорные стены, а также обустраивают металлокаркас, ливневую канализацию и проводят земляные работы.

Возведение объекта продолжится и в холодное время года.

Фото: телеграм-канал Эдуарда Соснина
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#Мотовилихинские заводы#Набережная#Строительство#Пляж#Земляные работы#Работы#Обустройство#Инженерные сети
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